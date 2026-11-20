dritto e rovescio

“Il tempo sta scadendo”, dice Daniele Capezzone a Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4 giovedì 19 novembre. Le manovre dell’Islam politico in Occidente si fanno sempre più tentacolari. Il direttore de Il Tempo si rivolge alle forze e agli osservatori di sinistra e di area cosiddetta progressista. “Ce ne sono in buona fede, che dicono: ‘Ma accogliamo, includiamo’, eccetera. Altri, tonti o in malafede, pensano di usare elettoralmente la voce” dei musulmani sperando che votino per loro. “Non avete capito che non sarete tassisti, sarete taxi - sintetizza Capezzone -. Saliranno sul taxi, faranno un pezzo di strada, poi vi butteranno via. Il loro disegno è molto oltre, è molto avanti”.

C’è un esempio concreto e lampante, quello del sindaco di New York. “Avete visto il signor Mandani? Si è controllato in campagna elettorale dopodiché ha vinto le elezioni. Non è andato all’insediamento del vescovo, rideva all’anniversario dell’11 settembre, ha smantellato la polizia antiterrorismo. Questa è la strada”.

Delle due, l’una. “La sinistra in buona fede che crede all’integrazione dei musulmani per bene deve estirpare il cancro subito. Estirpare il cancro, non dire: ‘Se c’è il cancro, siamo già dall’oncologo’”. Agli altri, invece, il direttore indica un requisito che dovrebbe essere fondamentale: “Trasparenza sui finanziamenti. Non la moschea o il centro islamico. La moschea e il centro islamico con la trasparenza dei fondi, altrimenti a casa”.