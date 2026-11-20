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L’attore Gérard Depardieu e lo scrittore Michel Houellebecq sono al centro di un’istruttoria giudiziaria aperta dalla procura di Parigi per presunto “stupro di gruppo”. Il procedimento fa seguito a una denuncia presentata il 12 maggio 2025 contro i due artisti. A darne notizia è Bfmtv, che cita fonti concordanti a conferma di quanto riportato in un’indagine pubblicata ieri da Mediapart. L’inchiesta sarebbe partita dalla denuncia depositata il 12 maggio 2025 contro i due uomini da una donna che, nel 2018, ha preso parte alle riprese del film ‘Thalasso’, diretto da Guillaume Nicloux e uscito nel 2019. Contattata da Bfmtv, la procura di Parigi non ha voluto rispondere alle domande in merito all’indagine. Anche i legali di Gérard Depardieu e quelli della denunciante hanno preferito non rilasciare commenti.

La denuncia

L’attrice e ballerina allora 32enne ha presentato il 13 maggio 2025 una denuncia con costituzione di parte civile, contestando ai due uomini presunti abusi sessuali di gruppo durante le riprese del film ‘Thalasso’, diretto da Guillaume Nicloux. Anche il regista è chiamato in causa con l’accusa di complicità in violenza sessuale e di aver registrato immagini a carattere sessuale in violazione della privacy. A ricostruire la vicenda è stato il sito d’informazione francese Mediapart, che afferma di aver consultato la denuncia e diversi documenti, tra cui contratti, e-mail e messaggi. Secondo quanto riportato, al momento della pubblicazione dell’inchiesta nessuno dei tre uomini era ancora stato ascoltato dai giudici istruttori. Non era stata interrogata neppure la donna che ha presentato la denuncia.

Il film

I fatti contestati risalgono all’11 dicembre 2018, in un centro di talassoterapia a Cabourg, nel dipartimento del Calvados, in Normandia, dove Nicloux stava girando ‘C’est extra’, poi distribuito con il titolo ‘Thalasso’. La commedia, uscita nelle sale il 21 agosto 2019, racconta l’incontro tra Houellebecq e Depardieu, che interpretano se stessi durante un soggiorno in una struttura termale. La sequenza al centro della denuncia prevedeva una festa clandestina nella suite dell’attore, con la partecipazione di due giovani donne provenienti dall’Europa orientale. La sceneggiatura contemplava baci, carezze e una danza, ma non rapporti sessuali. A confermarlo, secondo Mediapart, sono stati lo stesso regista e la produttrice Sylvie Pialat.

Le riprese

La denunciante, che all’epoca aveva 32 anni, era stata scelta per interpretare una delle due donne. Aveva già conosciuto Depardieu nel 2011, sul set di ‘Rasputin’, e in passato aveva avuto con lui una relazione, successivamente interrotta. Inizialmente ingaggiata per una scena di danza a seno nudo, avrebbe appreso in seguito che il regista desiderava una nudità integrale. La donna sostiene inoltre di non aver ricevuto, nonostante le richieste, né la sceneggiatura né il contratto. Secondo il suo racconto, durante le riprese, effettuate a porte chiuse e con due telecamere, gli attori e l’altra interprete avevano già bevuto molto. Dopo diverse riprese, Nicloux avrebbe chiesto alle due donne di spogliarsi. A quel punto, secondo la denuncia, Houellebecq avrebbe condotto la donna in una camera, baciandola e trattenendola sul letto. Depardieu l’avrebbe poi raggiunta e avrebbe compiuto nei suoi confronti una penetrazione digitale non consensuale, nonostante i tentativi della donna di respingerlo.

L’attrice accusa inoltre lo scrittore di averle imposto un atto sessuale orale senza il suo consenso, mentre le telecamere continuavano a riprendere. La donna racconta di essere rimasta in uno stato di choc e di essere scoppiata a piangere. Anche la seconda attrice, sentita da Mediapart, avrebbe confermato che la sceneggiatura non prevedeva alcun rapporto sessuale.

Le versioni

La denunciante sostiene di aver segnalato immediatamente quanto accaduto. La direttrice del casting, Élise Cresson, ha confermato di essere stata informata il giorno stesso e di aver trasmesso la segnalazione al direttore di produzione. Anche alcuni messaggi inviati dalla donna a persone a lei vicine documenterebbero il suo stato di forte turbamento.

La produttrice Sylvie Pialat, una volta informata, avrebbe sospeso le riprese e chiesto scuse alla troupe e agli attori, definendo i fatti denunciati “inammissibili”. Nicloux sostiene invece di non aver assistito ad alcuna costrizione durante la scena, pur riconoscendo di essersi successivamente scusato con l’attrice. Anche il direttore della fotografia Christophe Offenstein ha dichiarato di non aver percepito episodi di violenza, senza tuttavia poter escludere che siano avvenuti atti sessuali. Dopo l’episodio, la donna avrebbe chiesto che la sequenza non fosse inserita nel film e che le immagini venissero distrutte.

L’accordo firmato

La produttrice ha firmato un’attestazione che conferma la distruzione del materiale girato. Successivamente sarebbero stati stipulati tre nuovi contratti artistici, per un valore complessivo di 45mila euro lordi, relativi a un ruolo più ampio nel film, alla collaborazione alla sceneggiatura e allo sviluppo di un progetto cinematografico. La donna e la sua agente avrebbero interpretato queste somme come una forma di risarcimento mascherato. Pialat respinge questa ricostruzione, sostenendo che i compensi corrispondevano a prestazioni effettivamente svolte e che non era stato chiesto all’attrice di tacere o di rinunciare a un’azione giudiziaria.

La denuncia arriva mentre Depardieu è già al centro di altre vicende giudiziarie. Il 16 novembre scorso l’attore ha rinunciato al ricorso contro la condanna a 18 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena per le aggressioni sessuali commesse ai danni di due donne sul set del film ‘Les Volets verts’. La condanna, pronunciata nel maggio 2025, è così diventata definitiva. Un’altra decisione è attesa il 26 novembre sul ricorso contro il rinvio a giudizio davanti a una corte criminale per le accuse di Charlotte Arnould.

Houellebecq, dal canto suo, nel maggio 2023 aveva pubblicamente difeso Depardieu, dichiarandosi convinto della sua innocenza e affermando, in un’intervista, che “le donne mentono, semplicemente”. Contattati da Mediapart, né lo scrittore né l’attore hanno voluto commentare le nuove accuse. Nicloux ha ribadito di non aver osservato costrizioni durante le riprese. I tre uomini sono da considerarsi presunti innocenti.

La vicenda si inserisce inoltre in un altro contesto giudiziario che riguarda lo scrittore, autore di discussi romanzi come “Sottomissione”, “Serotonina” e “Annientare”: il 10 novembre scorso Houellebecq è stato indagato per complicità nell’istigazione alla discriminazione, all’odio o alla violenza, in relazione ad alcune dichiarazioni sui musulmani rilasciate nel 2022 alla rivista ‘Front populaire’, diretta dal filosofo francese Michel Onfray.