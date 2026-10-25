Usa, l’affondo senza precedenti di Obama: “Trump vuole solo arricchirsi, vende favori”

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Obama all’attacco del presidente in Ohio e Michigan: “Guerra inutile che nessuno voleva, caos, crudeltà e corruzione”, i democratici puntano sul caro vita

L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha rivolto aspre critiche al suo successore, Donald Trump, durante i comizi tenutisi ieri in Ohio e Michigan a sostegno dei candidati democratici in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre. I Democratici stanno cercando di riconquistare il controllo di una o di entrambe le camere del Congresso degli Stati Uniti, attualmente controllate dal Partito Repubblicano di Trump. L’ex presidente gode ancora di una notevole popolarità tra la base democratica, che intende sfruttare per sostenere i candidati del suo Partito Democratico.

In entrambi gli stati, l’ex presidente sessantacinquenne ha attribuito all’amministrazione Trump la responsabilità dell’aumento del costo della vita, una delle principali preoccupazioni degli elettori, in un contesto di prezzi del carburante alle stelle. “L’attuale presidente ha scelto di prendere una serie di decisioni sbagliate”, ha detto Obama in Ohio, dove ha partecipato a un comizio a sostegno dell’ex senatore democratico Sherrod Brown. “Soprattutto, ha deciso di iniziare una guerra inutile che nessuno aveva chiesto. Dopo due anni di caos, crudeltà, corruzione e incompetenza, come non se ne vedevano nell’era moderna, avete la possibilità di dire: ‘Basta’”, ha dichiarato Obama a Cleveland. “Qui in Ohio votiamo per il cambiamento”. Più tardi, in Michigan, Obama ha fatto campagna elettorale per Abdul El-Sayed, esponente dell’ala sinistra del partito, impegnato in una serrata corsa contro il repubblicano Mike Rogers per un seggio al Senato degli Stati Uniti. “Immaginate la coppia vincente formata da Abdul ed Elissa”, ha detto Obama, riferendosi alla senatrice democratica uscente Elissa Slotkin, che non si ricandiderà quest’anno. “Avete un uomo musulmano e una donna ebrea che lottano per voi al Senato degli Stati Uniti. Questo, Michigan, è qualcosa di cui potete essere orgogliosi.” Obama ha inoltre esortato gli elettori a votare il prima possibile, dato che il voto anticipato è già aperto in entrambi gli stati. “Non rimandate, non tergiversate”, ha detto Obama.

Lo scopo di Donald Trump è quello di “arricchire se stesso e la sua famiglia”, l’amministrazione Usa ha instaurato una “cultura ai vertici” basata sull’accettazione di favori. “Non ho mai visto un presidente così intento a vendere favori in questo modo”, il resto delle parole dell’ex presidente. Obama ha pure attaccato il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, definendolo “ossessivo” per la “mandibola e i livelli di testosterone delle nostre truppe”, e chiedendo: “Quanto tempo pensate che quest’uomo passi ogni giorno davanti allo specchio?”. Obama ha anche criticato i tentativi di Trump di ristrutturare la Casa Bianca: “Ha trasformato la Casa Bianca in un ristorante Cheesecake Factory aperto da Saddam Hussein”, ha detto l’ex presidente dem. In Ohio, Brown tenterà di tornare alla ribalta contro il senatore repubblicano uscente Jon Husted, mentre la corsa a governatore vedrà contrapposti la democratica Amy Acton e il repubblicano Vivek Ramaswamy, ex candidato alla presidenza nel 2024. I sondaggi in Ohio danno ai democratici un leggero vantaggio in entrambe le competizioni, ma si prevede un risultato serrato.