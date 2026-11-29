Il terremoto di magnitudo 5 che ha colpito la costa occidentale degli Stati Uniti ha interessato in particolare l’aeroporto di Los Angeles, dove un aereo ha dovuto rinunciare all’atterraggio, secondo quanto mostrato in alcuni video diffusi sui social network. Scene di panico all’interno dello scalo. Il sisma è stato avvertito a Manhattan Beach, vicino alla più grande città della California.

🚨 EARTHQUAKE AT LAX! A 5.2 magnitude earthquake hit the Los Angeles area, and our 24/7 live cameras at LAX captured the shaking as it happened!



Watch the moment it was captured live on the Airline Videos Live cameras on November 28th, 2026! pic.twitter.com/0qGYXcJyXs — AIRLINE VIDEOS (@airlinevideos) November 28, 2026

Nell’ultimo bollettino, diramato intorno alle 12:30 ora locale (20:30 GMT), i vigili del fuoco di Los Angeles hanno confermato che il terremoto non ha causato vittime né danni significativi. Hanno inoltre comunicato che la procedura di emergenza per il sisma è stata conclusa e l’allerta revocata.

In un precedente comunicato, i vigili del fuoco avevano invitato gli abitanti della metropoli a “prepararsi a eventuali repliche” e a mettersi al riparo qualora si fossero trovati all’interno di un edificio durante nuove scosse.

“In sostanza, nella città di Los Angeles tutto funziona normalmente. Vogliamo che le persone continuino la loro vita come di consueto”, ha dichiarato la sindaca Karen Bass ai microfoni di Fox News. “Tuttavia, ogni volta che si verifica un terremoto, è un campanello d’allarme che deve spingerci ad assicurarci di essere preparati”, ha sottolineato.