l'editoriale

Amici lettori, c’è uno strano caso da risolvere. Servirebbe Hercule Poirot con tutte le sue cellule grigie al massimo delle prestazioni, o almeno un altro detective da romanzo giallo di una volta, quelli che non si accontentano della versione ufficiale e chiedono perché, di colpo, certe regole non valgano più.

Dunque: da almeno trent’anni, ogni volta che un magistrato viene a vario titolo attaccato a torto o a ragione, poco importa il Consiglio superiore della magistratura e l’Associazione nazionale magistrati scattano come molle. Il Csm apre invariabilmente una pratica a tutela, l’Anm insorge con comunicati a valanga, interviste, presenze televisive, appelli alla «dignità dell’ordine».

📌 Quando Cassazione e Csm chiusero le porte in faccia

alla famiglia Borsellino

📌 Lite sugli arretrati, i magistrati vogliono tutto

📌 Don Patriciello e il Quarticciolo: «Caivano si può replicare a Roma»

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Le polemiche con la politica - poi - sono all’ordine del giorno: dalla rovente campagna per il referendum di marzo scorso fino alla più prosaica questione degli arretrati da pagare ai magistrati. Si sa, dalla Costituzione alla rivendicazione salariale è un attimo.

Solo in un caso ci sono mutismo, silenzio, distrazione e teste voltate: quando viene attaccato il pm Salvatore De Luca, il procuratore di Caltanissetta. Per lui non una sillaba, non un sospiro. È l’unico magistrato che non va bene alla sinistra e non va bene nemmeno alle toghe.

Per lui vale la regola opposta: anche illustri ex magistrati lo attaccano, anzi lo azzannano. E come mai? «Vuole riscrivere la storia», dicono. E forse è vero: la storia che piace a molti è quella per cui erano tutti impuri tranne il Pci, tutti collusi tranne le coop rosse, tutti coinvolti tranne la sinistra.

Se ora arriva un magistrato che smonta le bufale e magari chiama in causa pm e giudici di un passato non troppo remoto (anzi), allora occorre stroncarlo preventivamente. Curiosa eccezione.

Ma forse era già andata così con Giovanni Falcone. Nel 1988 il Csm scelse Antonino Meli e non Falcone come consigliere istruttore a Palermo: una decisione che lo isolò e lo espose alle polemiche velenose di chi lo accusava di voler «fare politica». Bersaglio in vita, non scelto per gli incarichi di vertice, è divenuto «Giovanni», l’eroe rimpianto da tutti, solo dopo le bombe di Capaci.

E così oggi, mentre per gli altri scatta la solidarietà di categoria, per De Luca resta il silenzio. Un silenzio che parla più di mille comunicati.

E allora vada avanti,Procuratore.