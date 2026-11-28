Trema la California meridionale: il sisma è stato avvertito in gran parte della regione. Non si segnalano danni gravi

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.0 ha fatto tremare la California meridionale nelle prime ore della mattina americana, riaccendendo la paura del cosiddetto «Big One», il devastante terremoto che da anni viene temuto nell’area di Los Angeles. Il sisma è stato avvertito in gran parte della regione e ha provocato apprensione tra i residenti, anche se al momento non si segnalano danni gravi.

La scossa è stata registrata alle 9.30 ora locale (le 18.30 in Italia), con epicentro in mare, a circa cinque chilometri a ovest del molo di Hermosa Beach, nella contea di Los Angeles. Al movimento principale sono seguite alcune scosse di assestamento di minore intensità.

Secondo l’Istituto geologico statunitense (Usgs), lo scuotimento è stato moderato nelle aree più vicine all’epicentro. La sismologa Lucy Jones, ricercatrice del Caltech, ha spiegato che si tratta di una delle scosse più forti registrate nell’area di Los Angeles da diversi anni, ma che la probabilità di danni rilevanti appare limitata. Anche il Los Angeles Times riferisce che, al momento, non risultano conseguenze gravi.

Ma a preoccupare, più della scossa in sé, è soprattutto lo spettro del «Big One», il grande terremoto che secondo gli esperti potrebbe colpire prima o poi la California, una delle aree a più elevata attività sismica degli Stati Uniti. Sui social network, in particolare su X, sono comparsi numerosi messaggi di paura e ironia, con utenti che raccontano la propria preoccupazione e scherzano sulla necessità di farsi trovare pronti in caso di emergenza.

Tra i post circolati c’è quello di un utente che racconta una situazione familiare: «Mia nipote e mio nipote sono venuti a trovarmi e speravo che questo terremoto non fosse quello “grande”, perché il mio kit di emergenza basta solo per due adulti e un cane».

Un misto di timore e sarcasmo che riflette una preoccupazione radicata nella popolazione californiana: quella di un terremoto di proporzioni ben più vaste, per il quale le autorità invitano da tempo i residenti a prepararsi con scorte di acqua, cibo e kit di sopravvivenza.