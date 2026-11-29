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Sfuma il governo di unità nazionale. Trattative e scenari

Sono emerse “profonde divergenze” nel corso dell’incontro tra Gadi Eisenkot e Benjamin Netanyahu per trovare un’intesa sulla formazione di un governo di unità nazionale. Dopo oltre due ore di colloqui, in un clima comunque professionale, come riporta ‘Ynet’, Eisenkot ha dichiarato di essere “impegnato per un cambiamento” e che “il Likud” (il partito di Netanyahu) può entrare a far parte del governo da lui guidato. Questo ha provocato la rottura della discussione e, secondo quanto riferito, “probabilmente non ci saranno altri incontri tra i due”.

L’incontro tra Gadi Eisenkot e Benjamin Netanyahu, finalizzato alla formazione di un potenziale governo di unità nazionale, si sarebbe svolto in modo “professionale”, anche se non sono stati compiuti progressi significativi. Il colloquio è iniziato con un briefing sulla sicurezza, per poi concentrarsi sulla formazione del governo. Entrambe le parti, si spiega, “cercavano di colmare le notevoli divergenze che le separavano”. Divergenze profonde che sono rimaste e che hanno portato alla decisione di “non tenere ulteriori incontri”.

Dunque annullati i negoziati tra il partito Yashar di Eisenkot e il Likud di Netanyahu. Alla luce delle “divergenze di opinione tra le parti”, riporta ‘Ynet’, i team negoziali “non si incontreranno e i contatti sono per ora interrotti”.

Tra montata la possibilità di un governo di unità nazionale, Yashar prova a dialogare con B’Yachad. The Times of Israel riporta i tentativi di un accordo di coalizione tra i due partiti.

Ai negoziati partecipano rappresentanti sia del leader di B’Yachad, Naftali Bennett, sia della fazione Yesh Atid di Yair Lapid. Fonti vicine a Bennett riferiscono di significativi progressi nei colloqui, anche se resta ancora da sciogliere il nodo della sua richiesta di un quadro normativo per la coscrizione militare degli ebrei ultraortodossi (Haredim).

Bennett si oppone all’esenzione generalizzata dalla leva per gli studenti delle yeshiva, le scuole religiose ebraiche in cui si studiano i testi sacri. Tra l’altro, Bennett è l’unico leader di partito nel gruppo vicino a Eisenkot che avrebbe visto favorevolmente un governo di unità nazionale con il Likud di Netanyahu.