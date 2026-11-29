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Le dichiarazioni al seggio del leader del Partito popolare

Gli spagnoli hanno oggi la possibilità di scegliere il futuro del Paese e decidere se aprire una nuova fase politica e proseguire con il governo socialista di Pedro Sanchez degli scandali e della crisi dei migranti. È questo il messaggio lanciato da Alberto Núñez Feijóo, leader del Partito popolare, dopo aver votato alle elezioni generali. Una giornata elettorale che potrebbe segnare una svolta negli equilibri politici di Madrid e avere ripercussioni anche sul quadro europeo.

Feijóo si è recato al seggio elettorale Ramiro Maetzu accompagnato dalla moglie, Eva de Cárdenas, e dal sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Ad accoglierlo anche gli applausi di alcuni elettori, che lo hanno salutato gridando “presidente!”.

“Oggi è un giorno in cui gli spagnoli prendono le redini e scelgono il futuro della Spagna. Voglio chiedere agli spagnoli di non votare per paura, ma di votare con memoria”, ha dichiarato il leader popolare. Un invito a esprimersi liberamente, guardando al bilancio degli ultimi anni di governo e alle prospettive per il futuro. Le parole di Feijóo si inseriscono in una campagna elettorale incentrata sulla possibilità di un cambio di maggioranza dopo otto anni e mezzo di governo Sanchez.

Sono oltre 38 milioni gli elettori chiamati alle urne. Per la precisione, secondo i dati diffusi dall’agenzia Efe, sono 38.616.949 i cittadini aventi diritto al voto, chiamati a eleggere i 350 deputati del Congresso e 209 senatori. Si vota dalle 9 alle 20, quando inizierà lo scrutinio. La nuova composizione delle Cortes Generales sarà decisiva per la formazione del prossimo governo. Per ottenere la maggioranza assoluta al Congresso servono 176 deputati.

I sondaggi della vigilia indicano un vantaggio del Partito popolare, ma la partita con i socialisti resta aperta. Secondo la media delle rilevazioni elaborata da El País, il Pp si attesta intorno al 31,5% delle intenzioni di voto, contro il 29% del Psoe. Vox, il partito guidato da Santiago Abascal, si colloca intorno al 18%. Numeri che rendono centrale il possibile accordo tra popolari e Vox per raggiungere la maggioranza parlamentare.

Anche le proiezioni sui seggi indicano nella maggior parte dei casi la possibilità che le due forze di centrodestra superino insieme la soglia dei 176 deputati. Le stime variano da istituto a istituto: diversi sondaggi attribuiscono al Pp tra 127 e 136 seggi e a Vox tra 51 e 66. Il Centro de Investigaciones Sociológicas, invece, presenta uno scenario differente e assegna al Psoe il 34,4%, contro il 24,7% del Partito popolare e il 15,6% di Vox. Una rilevazione in controtendenza rispetto alla maggior parte degli istituti privati.

Per Sanchez, che punta a un nuovo mandato, il voto rappresenta un passaggio decisivo dopo una legislatura segnata da difficoltà parlamentari, tensioni con gli alleati e scandali di corruzione che hanno coinvolto esponenti del suo partito e collaboratori. Il premier socialista si è comunque detto fiducioso in una “remontada epica”, facendo appello alla mobilitazione degli elettori progressisti e ricordando il risultato delle elezioni del 2023, quando il Psoe arrivò secondo ma riuscì comunque a costruire una maggioranza parlamentare.

Dall’altra parte, Feijóo ha puntato sulla possibilità di una discontinuità politica e sulla necessità di affidare agli elettori la scelta sul futuro della Spagna. Un eventuale successo del centrodestra segnerebbe la fine dell’esperienza di governo socialista e avvicinerebbe Madrid agli orientamenti di altri esecutivi conservatori europei. La giornata elettorale assume così un significato che va oltre i confini nazionali: la Spagna è chiamata a decidere se confermare la strada percorsa negli ultimi anni o inaugurare una nuova stagione politica.