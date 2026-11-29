Il premier è il primo a votare. I sondaggi danno in testa il PP di Feijóo con Vox di Abascal

Il primo ministro spagnolo e candidato del Psoe Pedro Sanchez ha votato alle 9.15 alla scuola Nuestra Senora del Buen Consejo di Madrid. E’ stato il primo tra i candidati alla carica di primo ministro a esercitare il proprio diritto di voto. Consapevole che gli spagnoli possono dargli il benservito, si è profuso in un accorato appello al voto dal seggio, parlando con i giornalisti.

“Oggi è il giorno in cui il nostro paese, la Spagna, deciderà quale futuro vuole per i prossimi 4 anni. Durante tutta questa campagna ho detto che ci sono molti poteri nella democrazia, ma il più importante è il voto. Questo è il motivo per cui oggi consiglio a tutti i cittadini e cittadine del nostro paese a mobilizzarsi, a partecipare e a votare per il futuro del loro paese”. “Vedo una mobilizzazione storica e quindi ho buone sensazioni”; dice invitando i cittadini a votare.

Come già in diverse occasioni durante la sua campagna elettorale, Sanchez ha detto di percepire “una mobilitazione storica” e che questo è un bene, “perché rifletterà veramente la volontà del popolo in Parlamento e il governo che ne risulterà avrà la forza sufficiente per attuare le proprie politiche”. Tuttavia, le indicazioni di sondaggi e opinione pubblica indicano in testa i popolari con una maggioranza possibile con Vox.

Dati, sondaggi, risultati

Oltre 38 milioni di elettori sono chiamati alle urne nel Paese, ultimo grande baluardo dei progressisti in Europa, dopo che il premier z il 5 ottobre ha deciso di sciogliere le Cortes con nove mesi di anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. I sondaggi indicano una vittoria del Partito popolare di Alberto Núñez Feijóo con Vox di Santiago Abascal, che supererebbero la maggioranza assoluta di 176 seggi al Congresso dei deputati. Sanchez si è detto tuttavia fiducioso in una “remontada epica”, memore dell’esito inaspettato della scorsa tornata elettorale del 2023, quando il suo Psoe arrivò secondo, ma riuscì comunque a formare una maggioranza e a essere confermato premier per la terza volta.

QUanto peseranno la crisi dei migranti a Ceuta e i numerosi scandali di corruzione che hanno travolto esponenti di primo piano del Psoe lo decideranno gli spagnoli. Risultati con un certo grado di solidità sono attesi non prima delle 22.30 di questa sera.