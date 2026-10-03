Regno Unito, l’allarme alla base Raf. Rilasciato il sospettato britannico-iraniano

E’ stato rilasciato su cauzione l’uomo con doppia cittadinanza, britannica e iraniana, che giovedì scorso era stato arrestato nel quartiere Westminster di Londra con l’accusa di aver preparato atti terroristici relativi all’incidente avvenuto presso la base Raf di Fairford.

Tutto è iniziato fra il 26 e 27 settembre, quando un possibile attacco terroristico contro la base aerea della Royal Air Force di Fairford è stato sventato dalle forze dell’ordine. Dietro le sbarre erano finiti 5 cittadini britannici, poi rilasciati anch’essi dietro cauzione. Il complesso è da anni condiviso con gli Usa, che durante le operazioni in Iran hanno utilizzato la pista per il decollo dei bombardieri B-1 e B-52.