Vaticano, la svolta del Papa. Via il cardinale Gambetti scelto da Bergoglio

A più di un anno dal cambio di pontificato, papa Leone XIV dà la svolta rispetto l’era di Bergoglio. Il capo della Chiesa ha infatti deciso oggi di trasferire il cardinal Mauro Gambetti nell’arcidiocesi di Chieti-Vasto, in Abbruzzo, senza però nominare il suo successore.
Francescano conventuale, nominato nel 2021 da Papa Francesco, Gambetti lascia dopo un quinquennio l’incarico di arciprete della Basilica di San Pietro, la guida della Fabbrica di San Pietro e la cura pastorale della Città del Vaticano della quale era fino a oggi vicario del Papa.