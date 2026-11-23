IL COLOSSO INFORMATICO

Lo scorso 12 novembre, il Ceo dell’azienda informatica Nvidia si era dimesso dal ruolo ai vertici a causa della circolazione di indiscrezioni legate alla sua vita privata. Nello specifico, su due relazioni extra-coniugali: la prima con una dirigente del suo gruppo e la seconda con una top executive di Megaspeed sospettata d’essere una spia cinese.

Oggi la società ha annunciato che, con effetto immediato, Jensen Huang è stato reintegrato nella carica di Presidente e Amministratore Delegato e come membro del Consiglio di Amministrazione.

“Nel processo decisionale, il Consiglio ha ricevuto pareri da alti funzionari del governo degli Stati Uniti e, sulla base di tali pareri, è fiducioso che la reintegrazione del signor Huang non comporti alcun rischio per la sicurezza nazionale”, è scritto nel comunicato. Per Nvidia, Jensen è “la persona giusta” per guidare l’azienda e il suo reintegro favorisce l’interesse di azionisti, dipendenti e clienti. Dopo la notizia, Huang ha commentato: “Onorato di esser tornato alla guida”.

La scelta arriva dopo pochi giorni dal messaggio pubblicato su Truth dal presidente Usa, Donald Trump, e diretto al colosso informatico: “Spero che il consiglio di Nvidia riassuma Jensen Huang. Sarebbe la cosa migliore per l’azienda e anche per gli Stati Uniti”.

Spero che il consiglio di Nvidia riassuma Jensen Huang. Sarebbe la cosa migliore per l’azienda e anche per gli Stati Uniti”, ha scritto Trump domenica sulla sua piattaforma Truth Social.

Questo nonostante le più recenti indiscrezioni sul profilo della presunta spia di Pechino, Alice Huang, che secondo il quotidiano New York Times avrebbe avuto contatti con ministero della Sicurezza cinese durante la sua relazione col Ceo di Nvidia.