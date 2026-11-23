regno unito

Caos all’esibizione del rapper statunitense Don Toliver. Giallo sulle cause, gli organizzatori parlano di “incidente tra il pubblico”

Migliaia di persone sono state evacuate da un concerto a Manchester ieri sera, in seguito alla diffusione di una “sostanza sconosciuta” tra il pubblico. Lo ha reso noto la polizia. Verso la fine dell’esibizione del rapper statunitense Don Toliver nell’arena Co-op Live, intorno alle 22 una persona è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti, mentre oltre 50 persone sono state visitate a causa di “sintomi a carico degli occhi e dell’apparato respiratorio”.

La polizia della Greater Manchester ha detto alla Bbc che è stato attivato il protocollo per le grandi emergenze, dopo che diverse persone hanno accusato malori riconducibili a una sostanza sconosciuta, forse come gas lacrimogeno.

Alcuni filmati diffusi sui social media mostrano l’arrivo dei soccorsi e diversi spettatori, visibilmente sofferenti, che tossiscono mentre lasciano la struttura.

In una nota rilasciata lunedì mattina, la GMP ha confermato che oltre 12.000 persone sono state evacuate in sicurezza e che diverse di loro sono state sottoposte a controlli medici.

#DEVELOPING:



A major emergency response is underway at the Don Toliver concert at Co-op Live arena in Manchester, UK following serious incident reportedly involving tear gas being let off in the crowd.



Details are murky and I'll post any updates pic.twitter.com/K9OtAqpKvz — Luke Brenner (@TheLukeReport) November 22, 2026

🚨#BREAKINGNEWS 🚨

MANCHESTER, ENGLAND, large concert evacuated with a chemical gas employed into to crowd. Fire Alarms set off. Concert goers trying to get out. pic.twitter.com/5pMgRPSnHQ — L.A 🇺🇲♥️ (@FACTMATTER2024) November 23, 2026

Inizialmente, la polizia ha ipotizzato che potesse trattarsi di gas lacrimogeno, ma poi ha parlato di una “sostanza sconosciuta”. Il servizio di ambulanze dell’area nord-ovest della città ha dichiarato che oltre 50 persone, alcune con sintomi oculari e respiratori, sono state soccorse sul posto. È stata inviata inoltre una squadra di intervento per aree a rischio presso l’arena e, a titolo precauzionale, sono in corso le operazioni di “decontaminazione”. In particolare, “chiunque abbia partecipato all’evento di stasera e abbia notato effetti collaterali o si sia sentito male dovrebbe consultare un medico”, ha fatto sapere il servizio di ambulanze.

Co-op Live ha riferito su X che si è verificato un “incidente tra il pubblico” e che sta collaborando con la polizia per “individuarne la causa e adottare i provvedimenti del caso. In seguito a un incidente tra il pubblico durante lo spettacolo di ieri sera, stiamo lavorando a stretto contatto con la polizia della Greater Manchester per individuarne la causa e adottare i provvedimenti del caso”.