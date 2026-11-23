Nel mare della libia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l’attacco condotto con sette droni navali contro due navi russe nelle acque della Libia, annunciando l’affondamento della corvetta Merkury e il danneggiamento del mercantile MVAngara. In un messaggio pubblicato su X il 23 novembre, il capo dello Stato ha definito l’incursione “un’operazione ucraina esemplare in risposta alla guerra della Russia”, ringraziando il Servizio di sicurezza ucraino e le altre componenti delle forze armate coinvolte. “Gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati raggiunti”, ha affermato, precisando che la Merkury, entrata in servizio nel 2023, sarebbe stata affondata nonostante i tentativi russi di respingere l’attacco. Secondo Zelensky, nell’azione è stato distrutto anche un elicottero Ka-27, mentre la Angara, indicata da Kiev come nave impiegata per trasportare armamenti, è stata colpita.

L’operazione è stata localizzata al largo della costa libica, dove era stata segnalata un’esplosione presso la base navale di Bengasi. Le autorità dell’amministrazione orientale libica avevano riferito di un incendio a bordo di un’unità russa, annunciando un’indagine congiunta con Mosca e denunciando una violazione della sovranità nazionale. Immagini satellitari diffuse da Vantor mostrano la corvetta capovolta e in gran parte sommersa presso il molo, confermando i gravi danni subiti. La rivendicazione segna un’estensione attestata delle operazioni ucraine contro obiettivi navali russi nel Mediterraneo, lontano dal Mar Nero. “Continuiamo le nostre operazioni nelle acque designate”, ha avvertito Zelensky, senza fornire dettagli sulle basi di partenza dei droni.

Intanto la Russia “prende atto delle comunicazioni” del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky che ha rivendicato l’attacco al largo della costa libica contro la corvetta russa ‘Mercury’: “Naturalmente, abbiamo preso nota della dichiarazione di Zelensky”. Ad affermarlo è il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov sottolineando che “le informazioni sull’incidente se ritenute opportune saranno fornite dal ministero della Difesa russo”.