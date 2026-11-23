la tattica del caos

Attacco analogo a quello avvenuto in Italia. Le indagini

Dopo l’Italia il nord Europa. Centinaia di scuole in Germania e Danimarca hanno ricevuto email contenenti minacce di attentati dinamitardi. I messaggi, inviati lunedì, si concludevano con l’espressione “Allahu Akbar”. Lo riferisce il quotidiano tedesco Bild, secondo cui la stessa formula sarebbe comparsa anche nelle comunicazioni recapitate agli istituti danesi, nelle quali veniva chiesta inoltre l’introduzione della sharia.

Le forze dell’ordine dei due Paesi hanno precisato che, come in Italia, non risultano pericoli concreti. In Germania gli investigatori ipotizzano che possa trattarsi di un caso di “swatting”, ovvero la simulazione di una grave emergenza per provocare un massiccio intervento delle forze di polizia.

Secondo quanto riferito dal ministero dell’Istruzione della Sassonia, due messaggi, uno proveniente da un indirizzo danese e l’altro da uno indiano, sarebbero stati inviati a centinaia di istituti tedeschi con i destinatari in copia visibile. Le minacce hanno raggiunto oltre 450 scuole nel Baden-Württemberg, nel sud-ovest del Paese. Anche la polizia della Turingia ha segnalato che numerosi istituti della regione hanno ricevuto comunicazioni analoghe, considerate non attendibili.

La polizia di Copenaghen ha confermato che le minacce sono state rivolte a istituti scolastici in tutto il Paese. “Le minacce sono state rivolte a istituti scolastici in tutto il Paese e riteniamo che siano infondate”, ha scritto in un comunicato. “Comprendiamo perfettamente che ciò possa creare un senso di insicurezza e siamo in contatto con i comuni, i servizi di prevenzione e diversi istituti scolastici”, ha aggiunto. Per quanto riguarda lo Jutland settentrionale, gli investigatori hanno precisato che non vi è motivo di procedere a evacuazioni o adottare particolari misure di sicurezza.

In Danimarca, inoltre, gli allarmi bomba via email hanno interessato anche ospedali e carceri, come riferiscono i media locali.

In Germania, la polizia della Turingia sta indagando per turbamento dell’ordine pubblico attraverso minacce di atti criminali. Alle scuole è stato consigliato di non evacuare, anche se alcuni istituti hanno rimandato a casa gli alunni e hanno ricevuto la visita di pattuglie delle forze dell’ordine. Minacce analoghe sono state segnalate anche in Bassa Sassonia e nello Schleswig-Holstein. In quest’ultimo Land alcune scuole hanno sospeso le lezioni a scopo precauzionale, mentre in altri istituti insegnanti e studenti hanno temporaneamente lasciato gli edifici.

Gli episodi si inseriscono in un’ondata di falsi allarmi che nelle ultime settimane sta interessando diversi Paesi europei. A novembre anche migliaia di scuole in Italia hanno ricevuto minacce, con numerosi istituti evacuati. In precedenza, le segnalazioni di minacce di attentati dinamitardi avevano interessato anche il traffico aereo europeo.