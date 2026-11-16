Proteste

Annunciato lo scioglimento dello Strategic Response Group, l’unità della polizia incaricata di intervenire durante le proteste e accusata di usare tattiche aggressive

Zohran Mamdani ha annunciato oggi lo smantellamento di una unità della polizia newyorkese preposta a intervenire durante manifestazioni e proteste, accusata da attivisti e gruppi per i diritti civili di tattiche aggressive. “I newyorkesi che esercitano il loro diritto costituzionale di protestare non devono fronteggiare la stessa risposta di polizia di una minaccia terroristica”, ha detto il sindaco di New York riferendosi al fatto che lo Strategic Response Group ha anche compiti di antiterrorismo, in particolare di difesa delle infrastrutture critiche e grandi eventi, compiti spostati ad altri uffici antiterrorismo della Nypd. Mamdani, che in questo modo risponde alle pressioni di mantenere le promesse fatte durante la campagna elettorale, ha spiegato che il compito di rispondere a manifestazioni e proteste sarà gestito da funzionari civili dell’Ufficio del sindaco per la sicurezza della comunità e da un nuovo team di agenti del Nypd che sono stati addestrati a rispondere alle tensioni con la de-escalation e a gestione della folla.

Vengono inoltre vietate una serie di tattiche, come l’utilizzo di lacrimogeni e armi in risposta alle dimostrazioni autorizzate, ha aggiunto il sindaco socialista dem spiegando che si vieta anche l’uso del gas urticante per il controllo della folla.

Immediata la reazione negativa dei sindacati della polizia che affermano che la decisione del sindaco di sciogliere l’unità preposta alle proteste metterà in pericolo newyorkesi, creando caos e disordini e permettendo ai dimostranti di attuare tattiche per bloccare ponti e strade. “Il sindaco Mamdani sta mostrando la sua vera natura: è disposto a mettere in pericolo la vostra sicurezza e quella degli agenti per soddisfare la sua base elettorale estremista”, ha dichiarato Patrick Hendry, presidente della Ny Police Benevolent Association, che riunisce 50mila agenti in servizio e in pensione.