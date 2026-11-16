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La Repubblica islamica iraniana ha inaugurato a Teheran, in piazza Azadi, un centro di addestramento militare per donne. Uno spazio in cui l’oppressione del velo si unisce ad armi da fuoco ed esercitazioni da battaglia: così le partecipanti, dette “Janfadayan”, sono state impiegate nell’ultima iniziativa del regime per la preparazione dei civili a una ipotetica invasione terrestre statunitense.

Iran - Campo d'addestramento (Tempo)

La formazione, ripresa da foto e video diffusi dal regime, è stata rinominata “Janfada“ (sacrificio per la patria, ndr) e prevede l’uso di fucili, mitra, discese in corda doppia e l’utilizzo di una teleferica.