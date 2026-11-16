Caos digitale

L’origine del problema resta ignota, tre giorni dopo il guasto al traffico aereo

Caos nei servizi online in diverse banche americane: secondo quanto riportato da Downdetector.com, il portale che monitora in tempo reale lo stato di funzionamento di migliaia di servizi digitali, siti web, social network, operatori telefonici e istituti bancari, i clienti di Bank of America, JPMorgan Chase, U.S. Bank e altri importanti istituti finanziari hanno segnalato interruzioni e problemi. Tra le altre banche che hanno registrato un picco di reclami da parte dei clienti relativi a difficoltà nell’accesso ai propri conti - riporta CbsNews - figurano Capital One, Truist e Wells Fargo; gli utenti hanno inoltre segnalato problemi con l’applicazione per pagamenti digitali Zelle, stando alla stessa fonte citata dall’emittente.

Un portavoce di Chase Bank ha dichiarato che i disservizi riscontrati sono dovuti a un problema tecnico, non a un attacco informatico. “A causa di un problema tecnico, il completamento di alcune transazioni richiede più tempo del solito, ma i clienti continuano ad avere accesso ai propri conti e fondi”, ha affermato il portavoce di Chase in una nota. “Stiamo lavorando per risolvere la situazione il più rapidamente possibile”. Le segnalazioni di problemi nell’accesso ai servizi online sono iniziate questa mattina ora locale.

Nel corso del pomeriggio, il numero di segnalazioni è aumentato notevolmente, secondo Downdetector.com. Alle 14 (ora della costa orientale statunitense), quasi 4.800 utenti avevano riscontrato problemi con Chase, il dato più elevato tra tutti gli istituti bancari coinvolti. Non risulta ancora che il problema sia legato a un singolo sistema di pagamenti o infrastruttura cloud. L’episodio arriva tre giorni dopo il guasto alle infrastrutture di traffico aereo che ha paralizzato gli aeroporti statunitensi.