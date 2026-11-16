Riavvicinamento

Burnham punta a correggere gli effetti della Brexit, ma tra le condizioni britanniche e le resistenze euroscettiche il percorso resta in salita

Per il premier britannico Andy Burnham il riavvicinamento all’Unione europea è una priorità politica. Non una vera e propria retromarcia a dieci anni dalla Brexit, ma piuttosto una ripresa di un dialogo costruttivo per ricostituire una cooperazione bilaterale in alcuni ambiti, tra cui la mobilità studentesca e il settore alimentare. I primi segnali si vedranno già nel 2027 quando il Regno Unito rientrerà ufficialmente nel programma Erasmus+ in qualità di Paese terzo associato. Ma in un atteso discorso, questa sera Burnham traccerà la linea alla vigilia del vertice Ue-Regno Unito che si terrà venerdì a Bruxelles. Secondo alcune anticipazioni pubblicate dai giornali britannici, il premier sosterrà che l’accordo post-Brexit, raggiunto dall’ex premier conservatore Boris Johnson dopo l’uscita della Gran Bretagna dall’Ue nel 2020, “non ha funzionato”, evidenziando che “abbiamo perso più di quanto abbiamo guadagnato”. “Questa è una situazione vantaggiosa per entrambe le parti”, dovrebbe dire Burnham. “Illustra il nostro nuovo approccio. Non più conflittuale. Non bruciamo più i ponti, ma siamo costruttivi e positivi, dimostrando che possiamo collaborare per affrontare sfide comuni”.

Gli accordi di riavvicinamento secondo Downing Street potrebbero aumentare il Pil dello 0,4%, pari a circa 17 miliardi di sterline, in settori quali l’alimentazione e l’agricoltura, il commercio delle emissioni e un programma di mobilità giovanile, contribuendo a superare gli effetti di una Brexit che ha posto il Paese di fronte a “ostacoli per le imprese, danneggiandone il potenziale economico”. L’atteggiamento di Burnham non è però quello di chi cerca un accordo a tutti i costi. Sono infatti tre le condizioni per la firma: la coerenza con il programma laburista del governo; il miglioramento dell’accordo sulla Brexit; e il superamento del cosiddetto “test di Makerfield”, attraverso miglioramenti reali e tangibili nella vita quotidiana delle persone. Quest’ultimo criterio valuta le misure di governo e le scelte politiche, incluse la politica estera e la spesa pubblica, privilegiando i benefici diretti e tangibili per le comunità post-industriali e trascurate come quella di Makerfield. Ma anche l’Europa potrebbe chiedere garanzie contro futuri cambi di governo che potrebbero mettere nuovamente in discussione l’alleanza. La clausola di uscita, precedentemente soprannominata “clausola Farage”, è una condizione economica e legale proposta dall’Unione europea che, in caso di ulteriori inversioni di rotta, costringerebbe la Gran Bretagna al pagamento di ingenti risarcimenti. La postilla prende il nome dal politico britannico Nigel Farage e riflette il timore dell’Ue di un possibile ritorno al potere di forze politiche fortemente euroscettiche.

Secondo un sondaggio pubblicato dal Guardian a ottobre, il 56% dei britannici sarebbe favorevole a un ritorno nella Ue. Una maggioranza non schiacciante ma sufficiente a invertire la rotta verso Bruxelles. Tuttavia permangono le convinzioni degli euroscettici. A criticare il ritorno della Gran Bretagna verso l’Europa non è solo l’ex premier Boris Johnson, sostenitore della Brexit, ma anche un gruppo chiamato Stay Out, che ha calcolato come un potenziale rientro del Regno Unito nell’Unione europea potrebbe costare ai britannici 750 milioni di sterline (900 milioni di euro) a settimana. Il gruppo è presieduto da Oliver Lewis, che fu il secondo capo negoziatore degli accordi sulla Brexit, e ha annunciato oggi la costituzione come gruppo di pressione contro il ritorno nell’Ue. Tra i suoi sostenitori figura anche l’esponente conservatore Lord Gove, secondo il quale “rientrare significherebbe rinunciare al controllo delle nostre leggi, dei nostri confini, della nostra moneta e del nostro commercio, e pagare molto di più per l’adesione rispetto a prima”, come riportato dal Telegraph. Gove pone inoltre l’accento sulle difficoltà economiche che i cittadini si trovano ad affrontare ogni giorno e sostiene che il dibattito sul rientro farebbe ripiombare il Paese nelle profonde divisioni emerse durante la campagna per la Brexit. Insomma, se da una parte c’è chi spinge per un riavvicinamento tra Londra e Bruxelles, dall’altra gli euroscettici restano saldamente al loro posto. Dieci anni dopo la Brexit, il Paese si mostra ancora diviso e l’Europa osserva con attenzione in vista del vertice di venerdì.