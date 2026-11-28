Saddam Haftar si prepara a rientrare a Tripoli per un vertice storico con il primo ministro Abdulhamid Dabaiba, segnando una tappa fondamentale verso la riunificazione della Libia. Secondo diverse fonti diplomatiche e d’intelligence citate dal Foglio, sono in corso intense trattative su più fronti per consentire al generale di Bengasi di recarsi nella capitale l’8 e il 9 dicembre, in concomitanza con il quarto Summit Turchia-Africa e con la mediazione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. L’obiettivo primario è tutelare l’incolumità di Haftar coinvolgendo le fazioni armate locali, in una città dove il suo cognome evoca ancora ostilità. Il nodo più delicato di questi preparativi resta proprio la sicurezza del generale durante la permanenza a Tripoli, dove tra i gruppi armati si registra forte fermento.

Parallelamente alla macchina organizzativa, si muove una complessa regia diplomatica che vedrà Ankara assoluta protagonista l’8 dicembre. Come spiega al Il Foglio l’analista Umberto Profazio, del Nato Defense College, Erdogan sta cercando di intestarsi il piano statunitense per la riunificazione libica. Un’altra fonte diplomatica anticipa che la Turchia ha in serbo una mossa a sorpresa: il vertice potrebbe infatti servire a ufficializzare l’integrazione tra gli eserciti dell’est e dell’ovest tramite un comitato paritetico, accompagnata dall’abolizione dei visti tra Ankara e la Libia. Per ora, però, sembra escluso un annuncio immediato sull’unificazione politica vera e propria.

A Tripoli prevale infatti la prudenza, poiché molte milizie vedono con diffidenza il ritorno di Haftar e il timore è quello di perdere il controllo sui gruppi armati occidentali, rischiando di innescare una nuova guerra civile.