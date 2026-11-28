Una nomina sbagliata

Hoor Al Qasimi collabora con Doha da tempo su diversi progetti tra cui Rubaiya Qatar, istituzione che ha curato il padiglione a Venezia. La principessa emiratina scelta per il 2028 è contro Israele

Anche noi, come il critico Francesco Bonami su Il Foglio, ci auguriamo un approccio anti-ideologico della Biennale di Venezia. E tuttavia nutriamo qualche perplessità. La nomina della principessa emiratina Hoor Al Qasimi a curatrice dell’edizione 2028 non ci fa stare tranquilli.

La scelta, proposta dal presidente Pietrangelo Buttafuoco e approvata dal consiglio d’amministrazione, porta a Venezia la figlia di Sultan bin Muhammad Al Qasimi, emiro di Sharjah dal 1972. Dal 2009 presiede la Sharjah Art Foundation, ente pubblico istituito per decreto e sostenuto anche dal governo locale. Sulle riviste patinate si fa fotografare senza velo e il suo cuore batte per Gaza. «Biennale pro-Pal», titolava ieri Libero nel pezzo a firma di Marco Patricelli. E sulle proprie convinzioni, infatti, Hoor è stata chiara: «Non sono il tipo che cambierebbe le proprie opinioni politiche per qualcuno». Lo disse a The National a settembre 2025, durante la Triennale di Aichi, in Giappone, dove aveva portato al centro la Palestina e accusato Israele di genocidio e pulizia etnica.

Con il Qatar, poi, Hoor collabora già. Qatar Museums, l’istituzione cultural e presieduta da Al Mayassa Al Thani, sorella dell’emiro del Qatar, ha sostenuto 22 progetti della Biennale di Sydney 2026 diretta proprio dalla principessa emiratina. Attraverso Rubaiya Qatar, il suo programma d’arte contemporanea, ha partecipato anche a commissioni congiunte. Fra queste Common Threads, dell’artista palestinese Khalil Rabah, che ricostruisce attraverso il ricamo un mosaico prelevato da soldati australiani nell’area di Gaza nel 1917.

La presentazione dell’opera richiama l’appropriazione coloniale e la resistenza alla cancellazione dell’identità palestinese. Hoor, poi, figura nella giuria dell’Aisp 2027, il programma di formazione per artisti organizzato a Doha da Fire Station, centro di Qatar Museums. Con lei c’è Al Mayassa, con la quale il 27 ottobre ha discusso pubblicamente della guida delle istituzioni culturali al Museo nazionale del Qatar. Il bando del programma risale ad agosto, tre mesi prima della scelta veneziana.

E Qatar Museums è già a Venezia. Nel 2026 ha prodotto il padiglione nazionale qatariota, presentato proprio da Rubaiya, con Al Mayassa come commissaria. Fra i curatori c’è Tom Eccles, che siede anche nella giuria dell’Aisp insieme a Hoor. Nel 2024 il Comune aveva annunciato una donazione qatariota di 50 milioni di euro e il progetto di un padiglione ai Giardini.

L’agenzia ufficiale qatariota, Qna, presenta Rubaiya come un’iniziativa per rafforzare la presenza internazionale del Paese, come Hoor fa per il suo emirato. Un’inchiesta di Le Monde del 2025, infatti, la racconta come un’ambasciatrice dell’influenza emiratina e riporta un precedente. Nel 2011, a Sharjah, un’opera dell’artista algerino Mustapha Benfodil fu rimossa dopo una controversia sui riferimenti sessuali e religiosi. Il direttore della fondazione, Jack Persekian, venne licenziato per ordine dell’emiro. Hoor difese la rimozione, richiamando il contenuto dell’opera e la presenza di bambini nello spazio pubblico vicino alla moschea. Niente di ideologico, ovviamente.