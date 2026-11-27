DIALOGO

Dopo il raid ucraino contro due navi russe in Libia, in cui sono morti due soldati locali, Zelensky aveva dichiarato di aver avvertito i partner di Kiev. Una frase che ha acceso una forte polemica in Italia, specie dopo la smentita da parte del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a cui si era aggiunto anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Dopo poche ore, il nodo si è sciolto. Il presidente ucraino ha infatti reso noto di aver avuto un colloquio telefonico con la premier Giorgia Meloni in cui ha confermato che “la recente operazione in Libia è stata condotta senza previo coordinamento con i nostri partner europei”.

Marcia indietro da Kiev, quindi. “Abbiamo discusso delle questioni su cui stiamo lavorando ed è importante che ci comprendiamo a vicenda - ha scritto Zelensky su X - ho anche affermato che ci impegniamo a garantire lo scambio di tutte le informazioni necessarie tra le autorità competenti dei nostri Paesi e a mantenere una comunicazione diretta, regolare ed efficace tra di loro”.