FONDAMENTALISMO

In Afghanistan l’oppressione delle donne continua nell’indifferenza generale. Per quelle della provincia settentrionale di Balkh arriva l’ennesima morsa, oltre tutte quelle che relegano le femmine ai margini della società: via i nomi dai documenti, così che nessuna potrà più identificarsi formalmente né essere riconoscibile sulle prescrizioni mediche e cartelle cliniche. Per operatori sanitari ospedalieri e altri dipendenti, secondo Zan Times e The Guardian, è stato imposto di usare “Bibi” come generico appellativo.

Il termine è traducibile come “anziana, nonna” ed è una forma usata nelle molte aree in cui pronunciare in pubblico il nome proprio di una donna è considerato tabù. Si tratta solo dell’ultimo tassello verso la disumanizzazione da parte dei talebani che, secondo alcune testimonianze, non solo hanno ordinato ai funzionari di smettere “di scrivere e pronunciare i nomi propri delle donne” ma in molti casi “si riferiscono a loro usando termini degradanti, nomi di animali, come capra o mucca”.

La nuova realtà si mescola a quella esistente fatta di diritti negati e violenze legalizzate. Le donne non possono avere accesso agli studi dopo i 12 anni, non possono essere curate da medici uomini, non possono parlare in pubblico e sono escluse dalla maggioranza delle professioni. In totale - secondo la Ong Femena, che ha sede negli Usa - sarebbero i 144 decreti che limitano i diritti di tutte le femmine in Afghanistan. Una situazione che peggiora davanti gli sguardi assenti dei paesi al Palazzo di Vetro