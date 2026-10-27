Israele, affluenza da record alle urne. Hanno già votato 2 milioni di cittadini

ELEZIONI

Alle ore 10 locali, l’affluenza alle urne registrata in Israele è stata del 16,6% degli aventi diritto (circa 1,2 milioni di cittadini), secondo quanto reso noto dalla Commissione elettorale. Si tratta di un dato in aumento rispetto al 2022, quando alla stessa ora l’affluenza si era attestata al 15,9%.

Secondo il Times of Israel, si tratta del valore più alto dal 1996, anno in cui Benjamin Netanyahu ottenne il suo primo mandato da Primo Ministro, mentre secondo altre fonti è il dato più alto dal 1981. Significativa anche l’affluenza tra i soldati, che finora ha superato il 30%, segnando un +25,7% rispetto al 2022.

Alle ore 12, invece, l’affluenza totale ha raggiunto il 31,5%, superando il 28,4% del 2022 e toccando i massimi dal 1977. In totale, sono oltre due milioni i cittadini che hanno già espresso il proprio voto.