Giallo a Monte Carlo, trovato morto il cugino del principe Alberto: “Fermata una persona”

Antoine de Massy, 29 anni, trovato in un’area verde su boulevard du Larvotto a Monaco, Il cordoglio di Alberto e Charléne

Antoine de Massy, 29 anni, cugino di secondo grado del principe Alberto II di Monaco, è stato trovato senza vita in un giardino del Principato domenica 25 ottobre. Lo riporta il quotidiano locale Monaco-Matin, aggiungendo che oggi una persona sarebbe stata posta in stato di fermo nell’ambito delle indagini. Al momento, non è stato chiarito se sia sospettata di un eventuale coinvolgimento nella vicenda. Non risultano formulate ipotesi di reato né filtrano informazioni sulle cause del decesso.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, il corpo del 29enne è stato rinvenuto in un’area verde nei pressi del boulevard du Larvotto, alle spalle di Villa Sauber, uno dei principali poli attrattivi e culturali di Monaco. Ad allertare le forze dell’ordine sarebbe stato un familiare della vittima, preoccupato per l’assenza del giovane al pranzo di famiglia.

A seguito della segnalazione al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Principato, sono state avviate le indagini. Quanto alla persona sottoposta a fermo, non è escluso che sia stata trattenuta dalle autorità per essere ascoltata in qualità di testimone, precisano i media locali.

Il cordoglio del principe Alberto e della principessa Charlene

Antoine de Massy era figlio del barone Christian de Massy e di Cécile Gelabale, nonché nipote della principessa Antoinette, sorella maggiore del principe Ranieri III. Da qui il legame di parentela con l’attuale sovrano monegasco, Alberto II.

Il principe Alberto e la principessa consorte Charléne hanno espresso il proprio cordoglio con una nota ufficiale diffusa dal Principato.

“Le Loro Altezze Serenissime il Principe Alberto II e la Principessa Charlene hanno appreso con tristezza la notizia della scomparsa di Antoine de Massy, 29 anni, nipote della Principessa Antoinette, sorella maggiore del Principe Ranieri III”, si legge nel comunicato.

“Le Loro Altezze si uniscono al dolore della famiglia e dei suoi cari, porgendo le loro sincere condoglianze in questo momento di grande dolore”, conclude la nota.