Iran, il Pentagono ordina di prepararsi alla guerra totale: ultimo avviso prima dell’offensiva

offensiva pronta

Possibili attacchi già prima delle elezioni di metà mandato

Il Pentagono ha ordinato alcuni giorni fa al Comando Centrale degli Stati Uniti di portare a termine i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala in Iran. Lo riporta Axios, citando funzionari statunitensi. La direttiva non includeva una data specifica per l’avvio degli attacchi e il presidente Trump non ha ancora preso alcuna decisione definitiva. Tuttavia, fonti statunitensi e israeliane sostengono che ciò potrebbe avvenire prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti e, forse, prima delle elezioni israeliane, che si terranno una settimana prima.

Se le operazioni di combattimento su larga scala dovessero riprendere, si prevede che includano bombardamenti massicci contro obiettivi energetici, infrastrutturali e nucleari iraniani, secondo quanto riferiscono le fonti. La ripresa della guerra nelle prossime tre o quattro settimane potrebbe influenzare le elezioni di metà mandato, in parte perché i prezzi del petrolio potrebbero aumentare di conseguenza. “Il compito del Dipartimento è quello di elaborare e presentare opzioni militari al Presidente”, ha dichiarato un funzionario del Pentagono ad Axios, mentre un funzionario della Casa Bianca ha affermato che Trump ha tutte le opzioni a disposizione in qualsiasi momento.

“Gli Stati Uniti si trovano in una posizione molto forte, grazie al controllo dello Stretto di Ormuz e al crollo dell’economia iraniana. L’Iran è stato decimato e le cose andranno in uno dei due modi: nel modo facile o in quello difficile”, ha detto il funzionario. “Il presidente Trump ha tutte le carte in mano e farà ciò che è meglio per gli Stati Uniti”.