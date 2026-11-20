casa bianca

Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti vogliono raggiungere un accordo con l’Iran, ma ha accusato Teheran di non essere disposta ad accettare un’intesa alle condizioni di Washington. L’occasione delle dichiarazioni è stata una conferenza stampa alla Casa Bianca, a Washington. “Vogliono raggiungere un accordo, ma non vogliono un accordo che sia accettabile per me”, ha detto Trump. “Noi vogliamo un accordo vero, non un accordo finto”. Il presidente americano ha poi accusato i dirigenti di Teheran, con un apparente riferimento alla rivoluzione islamica del 1979, di “prendere in giro la gente da 51 anni”.

Trump ha anche sottolineato che “l’Iran non avrà mai l’arma nucleare e non permetteremo che abbiano la bomba sporca”. Per il tycoon “gli iraniani sono matti e hanno ucciso molti americani in una guerra che dura da 51 anni”. Proseguendo con le sue dichiarazioni alla stampa, Trump ha ribadito la sua affermazione secondo cui gli Stati Uniti hanno il “controllo totale” sullo Stretto di Hormuz. “La scorsa settimana abbiamo estratto quantità record di petrolio dallo Stretto di Hormuz. La nostra marina ha imposto un blocco”, ha dichiarato il Presidente degli Stati Uniti. “Abbiamo il controllo totale sullo Stretto di Hormuz”.

Sull’Ucraina il presidente Putin “non può certo accettare tutto. Non può acconsentire a ogni richiesta”. Ma ”posso dirvi che il presidente Putin vorrebbe arrivare a una soluzione, una soluzione che riguardi la sicurezza. Ora, non so se lui voglia dichiararlo apertamente - forse non rientra nella sua strategia negoziale - ma vorrebbe chiudere la questione, e credo che si arriverà a una soluzione". “Non si tratta di una cosa da poco; c’è un’animosità profonda, seria. Se non ci fosse questo odio così intenso tra le parti, la faccenda si sarebbe risolta già due anni fa. Loro sono disposti a fare delle concessioni. Al momento, però, noi non lo siamo. Non voglio parlare di garanzie di sicurezza finché non avremo raggiunto un accordo”.

Quanto al raid americano a Caracas che ha messo fine al governo del presidente Nicolas Maduro ora a processo negli Stati Uniti. “Ho chiesto ai cinesi di andarsene e se ne sono andati - ha detto Trump - Se ne sono andati anche dal Canale di Panama forse perché abbiamo una relazione sincera”. E ancora, sul Venezuela: “Cina e Russia erano dappertutto e adesso se ne sono andate”.