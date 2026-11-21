INTELLIGENCE

Dalle agenzie di sicurezza Usa arriva un forte allarme al mondo che ruota attorno all’aviazione. Gli 007 di Washington stanno infatti avvertendo le compagnie aeree commerciali e cargo, oltre che gli aeroporti di tutto il Paese, riguardo ai recenti messaggi pubblici di terroristi che invocano attacchi simili al tentato dirottamento del volo Flydubai diretto a Tel Aviv avvenuto a settembre.

A riportare la notizia è stata l’emittente televisiva Cnn, secondo la quale degli affiliati di Al-Qaeda e i sostenitori del gruppo terroristico “hanno diffuso molteplici messaggi lodando il tentato dirottamento e incoraggiando attacchi simili contro presunti interessi statunitensi, israeliani ed ebraici”