SICUREZZA

In queste ore, l’Fbi ha provveduto a indagare su una possibile violazione informatica della sua banca dati che raccoglie informazioni su criminali a livello nazionale.

Lo ha riportato la Cnn, sottolineando che l’intrusione nel National Crime Information Center - punto di contatto fra archivi federali e quelli delle agenzie di sicurezza statali e locali - rappresenta il secondo attacco informatico subìto nel giro di pochi mesi. Il database viene usato dalle forze dell’ordine per condividere informazioni su mandati e fedine penali.

La notizia dell’attacco arriva dopo che negli Stati Uniti si sono registrate diverse interruzioni di servizi informatici, che hanno provocato blocchi e disagi ai voli, ai servizi bancari, ai servizi gestionali di posta elettorica e di di altre comunicazioni.

“Ne abbiamo appena sentito parlare e devo dire che non è cosa buona. Non mi piace affatto, ma forse scopriremo cose che altrimenti non avremmo mai scoperto”, ha commentato il presidente Usa Donald Trump