Bocciato l’impeachment per Hegseth. Trump: “Tentativo miseramente fallito”

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La Camera dei Rappresentanti Usa, a guida repubblicana, ha bocciato la procedura di impeachment avanzata nei confronti del Segretario alla Difesa Pete Hegseth, accusato di avere condotto la guerra contro l’Iran senza l’autorizzazione del Congresso. La mozione, promossa dal deputato repubblicano dissidente Thomas Massie, del Kentucky, è stata respinta con 211 voti contrari e 204 favorevoli; oltre una dozzina di deputati, tra cui 11 democratici, non hanno partecipato al voto. Nel suo primo briefing con la stampa dal Pentagono dopo sei mesi, Hegseth ha definito il tentativo di impeachment una “farsa” e un atto di “sabotaggio”. Il presidente Donald Trump ha celebrato l’esito del voto con un post su Truth, affermando che il tentativo “è miseramente fallito”.

“Ancora una volta, i successi in Venezuela e Iran, i migliori numeri di reclutamento nella storia delle forze armate (con lunghe liste d’attesa per arruolarsi!) e uno spirito come raramente si è visto in passato, hanno portato all’assoluzione di un grande patriota americano”, ha sottolineato Trump, riferendosi a Hegseth. Dopo il voto, Massie ha invece dichiarato di “non essere rimasto sorpreso”, pur ammettendo di essere “deluso”. “La mia diagnosi sul Congresso è che queste persone sanno cosa bisognerebbe fare - ha aggiunto -. Semplicemente non riescono a decidersi a farlo, anche quando ne trarrebbero un vantaggio politico”.