Canarie, migliaia di sbarchi in pochi giorni. La Spagna dichiara emergenza migratoria

CONFINI

Il governo spagnolo ha dichiarato oggi emergenza migratoria alle isole Canarie dopo che una nuova ondata di sbarchi ha portato circa 7.500 persone all’isola di El Hierro solo nella prima settimana di novembre.

Per far fronte al dossier, Madrid ha stanziato 16,18 milioni di euro. Il pacchetto di interventi è stato concordato dalla Commissione interministeriale sull’immigrazione, riunita oggi in via straordinaria e presieduta dal ministro della Politica territoriale, Victor Torres, con la partecipazione di sette ministeri e delle autorità delle Canarie.

Fra le misure adottate, anche un risarcimento economico per l’industria alberghiera e della ristorazione, in linea con gli aiuti che lo Stato ha destinato a Ceuta dopo l’arrivo massiccio di immigrati il 30 luglio.