Ucraina: ad Abu Dhabi trilaterale Usa-Kiev-Mosca. Trump spinge per fine guerra

Trattative

Russia, Ucraina e Stati Uniti hanno tenuto colloqui trilaterali ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, per discutere della guerra in corso. Il confronto è durato 4 ore, con in mezzo una pausa di circa 40 minuti, e proseguirà mercoledì. A guidare i colloqui come mediatori per gli Usa ci sono Jared Kushner e Steve Witkoff, inviati di Donald Trump. La delegazione di Mosca è guidata invece da Vladimir Medinsky, consigliere di Vladimir Putin, che è a capo della squadra negoziale russa fin dai primi colloqui di pace diretti con l’Ucraina tenutisi a Istanbul a marzo del 2022; mentre la delegazione di Kiev è guidata da Rustem Umerov, capo del Servizio di intelligence estero del Paese.

Ad Abu Dhabi dunque non c’erano né Volodymyr Zelensky né Vladimir Putin. Zelensky era in visita in Danimarca: “Ho ricevuto un resoconto dal nostro team di negoziazione”, “l’incontro trilaterale è stato costruttivo e piuttosto concreto”, ha scritto il presidente ucraino su X, aggiungendo che “si è parlato in dettaglio della sostanza delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina e delle basi per assicurarne il funzionamento a lungo termine”. Anche il segretario di Stato Usa Marco Rubio, che era impegnato alla ministeriale Esteri del G7 a Parigi, ha parlato di incontro “molto produttivo”, precisando però che “c’è ancora molto lavoro da fare” e “non è una questione che sta per essere risolta nelle prossime 24 ore”. Intanto Putin, dal canto suo, in agenda aveva in contemporanea un incontro a Mosca con l’alleato bielorusso Alexander Lukashenko.

Le speranze di porre fine al più grande conflitto in Europa dalla Seconda guerra mondiale sono smorzate dall’assenza di progressi significativi nei tre precedenti cicli di colloqui che hanno avuto luogo all’inizio di quest’anno. La differenza rispetto ad allora è che il contesto è cambiato: la batosta subita da Donald Trump nelle elezioni di midterm fa sì che, secondo l’Economist, il presidente abbia “fretta” di raggiungere la pace in Ucraina, temendo che con il nuovo Congresso da gennaio in mano ai democratici i suoi negoziatori Witkoff e Kushner potrebbero essere messi sotto inchiesta per presunti conflitti di interesse. Ma se gli Usa sono in pressing per arrivare a una conclusione, Mosca sta cercando di spezzare il morale degli ucraini con l’avvicinarsi dell’inverno intensificando i propri attacchi alla rete elettrica del Paese.

I colloqui a tre fra Mosca, Kiev e Washington sono stati preceduti da un incontro degli ucraini con rappresentanti di Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Nato e Commissione europea, ai quali si sono poi uniti anche i negoziatori Usa. Ai trilaterali era presente anche il comandante della Nato, il generale degli Stati Uniti Alexus Grynkewich. Ma la Russia ha chiuso agli europei: “Non accetteremo un’altra tregua, un altro cessate il fuoco, comunque lo si voglia chiamare, senza prima capire cosa succederà dopo”, ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. A suo dire, “Il piano dell’Europa è molto semplice e non lo nascondono: non appena ci sarà un cessate il fuoco, schiereranno ”forze di stabilizzazione” nei territori controllati dal regime di Kiev”. “Contemporaneamente ai negoziati di Abu Dhabi, una dozzina di Paesi dell’Ue hanno iniziato a condurre esercitazioni in Polonia”, ha evidenziato.

Sul tavolo di Abu Dhabi, secondo quanto riferito da Zelensky, oltre alla questione delle garanzie di sicurezza ci sono state misure umanitarie, rilascio di prigionieri e misure di allentamento delle tensioni. “Ho dato al nostro team istruzioni chiare per il proseguimento del dialogo, sia nel formato trilaterale di mercoledì, sia più in generale nei prossimi giorni, con gli inviati del presidente degli Stati Uniti e i rappresentanti dell’Europa. L’obiettivo principale è avvicinare davvero la pace. Da parte dell’Ucraina, ci sarà solo un lavoro produttivo, di alta qualità e onesto”, ha affermato Zelensky. I governi russo e ucraino rimangono molto distanti su elementi chiave di qualsiasi potenziale accordo. Putin vuole che l’Ucraina ritiri le proprie truppe dalle 4 regioni che Mosca ha annesso a settembre 2022 ma che non ha mai conquistato completamente; chiede inoltre che Kiev rinunci alla sua candidatura all’adesione alla Nato e accetti rigidi limiti alle proprie forze armate. Putin vuole inoltre un accordo di pace globale basato su tali condizioni e non accetta una tregua generale delle ostilità, sostenendo che ciò consentirebbe solo alle truppe ucraine la possibilità di ricaricarsi di energie e armi. Zelensky, dal canto suo, respinge le richieste russe di cedere volontariamente territori e respinge qualsiasi limitazione alle forze armate ucraine o agli accordi con i partner occidentali, che Kiev considera garanzie di sicurezza essenziali per impedire a Mosca di invadere nuovamente il Paese. L’Ucraina sostiene che un cessate il fuoco immediato sia il primo passo necessario verso la negoziazione di una soluzione più ampia e afferma che un incontro diretto tra Putin e Zelensky sia l’unico modo per risolvere le questioni territoriali, punti finora respinti da Mosca.