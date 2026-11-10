Israele, deputati arabi lasciano il Parlamento durante l’inno nazionale. Bufera a ridosso del nuovo governo

Sono 120 i nuovi deputati che oggi, alla presenza del capo di Stato, si sono recati al parlamento israeliano (Knesset) per la cerimonia ufficiale d’insediamento dopo la fine delle elezioni. Una giornata importante e, come ricordato dal presidente della Camera, anche una “opportunità per cambiare la rotta in cui sta andando la società”.

Proprio in questo clima si è consumato un episodio che ha provocato una grande bufera politica. Durante il canto dell’inno nazionale, infatti, i deputati arabi hanno deciso di uscire dall’aula. Eccezione fatta per il leader del partito Ra’am, Mansour Abbas, che invece è rimasto nella stanza senza però unirsi al canto. Lo stesso Abbas che solo ora ha espresso il proprio accordo di massima a soddisfare la quarta condizione dei principi stabiliti da Gadi Eisenkot per una partnership nel governo, cioè il riconoscimento di Hamas come gruppo terroristico.

“Volete fare un governo con loro?” ha incalzato il segretario del partito Israel Beitenu, Avigdor Lieberman. Mentre il ministro della Sicurezza Nazionale, Ben Gvir, rivolgendosi al presidente di Joint List, Youssef Jabareen, ha detto: “A chi sta giurando questo? A Hamas?”.

Centinaia di persone hanno manifestato all’esterno della Knesset, protestando contro la presenza dei partiti arabi.