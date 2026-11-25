cyberguerra

Per l’Intelligence statunitense l’attacco informatico potrebbe provenire dalla Cina

Cia sotto attacco hacker. L’agenzia statunitense e l’ufficio del direttore dell’intelligence nazionale avrebbero subito un presunto attacco informatico che ha riguardato informazioni non classificate. Lo riporta la Cnn, spiegando che l’intrusione ha colpito, secondo quanto riferito da una fonte qualificata, un sistema utilizzato dalle agenzie per l’analisi di informazioni di informazioni provenienti da fonti aperte.

L’entità completa della violazione non è chiara, ma i funzionari hanno sottolineato che nessuna informazione classificata è stata compromessa. “Non ci sono state interruzioni di funzionalità critiche o sistemi classificati”, ha dichiarato un funzionario dell’Office of the Director of National Intelligence alla Cnn. “Secondo due fonti, le prime indicazioni suggeriscono che l’attacco informatico potrebbe provenire dalla Cina, sebbene non sia stato subito chiaro se il governo del Paese vi sia coinvolto - si legge sul sito della Cnn -. Non è stato subito chiaro quando si sia verificato l’attacco né se la situazione sia stata risolta”. Dalla Cia nessun commento.

La presunta intrusione, di cui ha dato notizia per primo il New York Times, è solo l’ultimo di una seriedi incidenti di sicurezza informatica che hanno scosso il governo statunitense e il settore privato negli Stati Uniti.