DIRITTI A CORRENTE ALTERNATA

La cantante iraniana Parastoo Ahmadi è stata condannata dal regime di Teheran alla pena di 74 frustate. La sua colpa? Essersi esibita senza indossare il velo. La stessa sorte è toccata anche ai quattro membri del suo gruppo musicale. L’esecuzione, avvenuta presso l’ufficio del procuratore nella città di Qom, ha fatto seguito a una decisione presa lo scorso giugno che, oltre alle vessazioni fisiche, prevedeva anche l’interdizione della cantante da qualsiasi attività artistica.

Tutto è iniziato dopo che, l’11 novembre 2024, Ahmadi si è esibita in un antico caravanserraglio, condividendo poi online la performance. Nel filmato, la cantante appare con un lungo abito nero, le spalle e il capo scoperti: un’immagine percepita dal regime come una sfida al divieto per le donne di cantare in pubblico e all’obbligo di indossare il velo. In precedenza, Ahmadi era già finita nel mirino per aver pubblicato il brano “Dal sangue dei giovani della nazione” durante le proteste scatenate dalla morte di Mahsa Amini.

In questo inquietante scenario, il silenzio in Italia della sinistra, che da sempre usa il tema dei diritti civili come una clava contro gli avversari, pesa particolarmente. Nessuna marcia al fianco di sindacati e associazioni femministe per le “sorelle” iraniane, che evidentemente non meritano l’attenzione del mondo progressista, troppo impegnato a occuparsi dei soli temi che attirano consenso nell’ala più radicale dello schieramento.