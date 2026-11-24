Megaspeed

Il colosso informatico di Nvidia continua a far parlare di sè. Il che è buono per il mercato finanziario, che dopo il reintegro di Jenses Huang a Ceo dell’azienda ha segnato un incremento del +34%.

Il presidente si era dimesso dopo lo scandalo legato a una sua relazione con una donna accusata d’essere una spia cinese, ma ieri - dopo l’esplicita richiesta del presidente Trump - è tornato al suo posto. Questo non è però bastato a placare degli effetti collaterali.

Neanche a ventiquattrore di distanza, l’amministrazione Usa ha deciso di vietare a Megaspeed - azienda fondata da Alice Huang, la presunta agente di Pechino coinvolta nel sex gate - di acquistare chip avanzati per l’intelligenza artificiale. Lo riporta il New York Times, citando fonti informate sui fatti.

Il dipartimento del Commercio ha poi deciso di inserire l’azienda in una “entity list”, cioè una simil “lista nera” commerciale che impedisce alle aziende di esportare tecnologie Usa a società di questo genere senza prima aver ottenuto specifica autorizzazione governativa.

Megaspeed è attualmente oggetto di un’indagine penale da parte del dipartimento di Giustizia, con l’accusa di aver contrabbandato chip per l’intelligenza artificiale verso la Cina, in violazione della legge statunitense.