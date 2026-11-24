ok alla Manovra

La manovra italiana per il 2027 supera l’esame della Commissione europea e il prossimo anno potrebbe segnare anche l’uscita di Roma dalla procedura per disavanzo eccessivo. Nel pacchetto d’autunno del Semestre europeo, l’esecutivo comunitario giudica il Documento programmatico di bilancio (Dpb) dell’Italia conforme alle regole fiscali europee, anche grazie alla flessibilità concessa per le spese aggiuntive in difesa e sicurezza energetica. La spesa netta è prevista in aumento del 3,3% nel 2027, oltre il limite dell’1,9% raccomandato dal Consiglio Ue, ma lo scostamento è giustificato dalle deroghe. Nel 2026 l’aumento si fermerà invece all’1,5%, sotto il limite dell’1,6%.

Il piano è, dunque, formalmente conforme, ma Bruxelles lo considera “al limite”, senza “margini di sicurezza” sufficienti per assorbire eventuali sorprese negative. Tra le osservazioni della Commissione anche la frammentazione degli interventi: il ricorso a numerose misure di dimensioni contenute non sembra inserirsi in una strategia organica capace di sostenere la crescita e rafforzare il potenziale economico del Paese. La flessibilità riconosciuta a Roma riguarda due ambiti. Per la difesa, la spesa salirà dall’1,3% del Pil nel 2024 e all’1,6% nel 2027, con un incremento di 0,3 punti riconosciuto ai fini della clausola. Sul fronte energetico, Bruxelles ha giudicato ammissibili tutte le 19 misure presentate dall’Italia, per un impatto dello 0,3% del Pil nel 2027. Il pacchetto comprende sostegni per fotovoltaico, comunità energetiche, agrivoltaico e biometano, oltre a interventi per l’efficienza energetica e il trasporto pubblico.

L’ammissibilità resta preliminare e sarà verificata sulla base dell’attuazione effettiva. La Commissione richiama inoltre l’attenzione sugli aiuti contro il caro energia: nel 2026 l’Italia ha introdotto il taglio delle accise sui carburanti e crediti d’imposta per le imprese del trasporto, della pesca e dell’agricoltura, con un costo stimato dello 0,1% del Pil. Un eventuale prolungamento nel 2027 aumenterebbe la spesa netta e il deficit, salvo compensazioni. Si avvicina intanto la possibile chiusura della procedura per disavanzo eccessivo. Secondo le stime, l’Italia dovrebbe riportare il disavanzo sotto il 3% del Pil nel 2026 e mantenerlo al di sotto della soglia anche nel 2027 e nel 2028.

“Secondo le previsioni attuali, l’Italia correggerà il proprio disavanzo eccessivo nel 2026. Si tratta di una buona notizia”, afferma il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis. La Commissione potrebbe quindi proporre la revoca della procedura nella primavera del 2027, se i dati consuntivi e le nuove previsioni confermeranno il percorso. Il giudizio positivo si inserisce in un quadro europeo che resta complesso. Su 17 piani di bilancio dell’Eurozona, otto sono stati giudicati conformi, tra cui quello italiano; per Finlandia e Germania è stato segnalato un rischio di non conformità, mentre altri sei presentano criticità più significative. Tra i dieci Paesi sottoposti a procedura per disavanzo eccessivo, sei, Italia compresa, risultano in linea con il percorso di correzione. “Gli Stati membri devono perseguire politiche di bilancio prudenti”, avverte Dombrovskis, richiamando la crescita dei disavanzi e del debito pubblico e l’aumento dei costi di finanziamento.