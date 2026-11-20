SFIDE MONDIALI

Storico trilaterale con Putin. Quattro punti per la «pace». E i pasdaran adesso tremano

Novanta minuti di colloquio a tre, preceduto da bilaterali durati un’ora o poco meno. A Shenzen, nella Cina meridionale, si è tenuto il primo trilaterale tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin. Della «dichiarazione congiunta di pace» a fine evento, opinioni contrastanti. C’è chi la giudica il «manifesto di un nuovo ordine mondiale», chi una nota sin troppo sintetica a conferma del fallimento di un summit che, comunque, è già entrato nella storia.

Quattro i punti messi nero su bianco dai leader delle tre potenze mondiali che si impegnano «a mantenere la stabilità strategica e la sicurezza internazionale»: 1) La riforma dell’Onu, affinché le Nazioni Unite possano rispondere più efficacemente alle sfide globali e adempiere alla sua missione fondamentale di pace e sicurezza internazionali; 2) Energia, ovvero «aumento della produzione e della fornitura di prodotti petroliferi raffinati a beneficio di tutte le nazioni» e garanzia «di flussi energetici stabili»; 3)Il consenso degli Stati e il rispetto delle immunità dei funzionari statali rivestono un’importanza fondamentale e da qui il monito alla Corte penale internazionale e altri organismi simili che «non devono abusare della propria giurisdizione; Nucleare: «Una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta. I tre Paesi avvieranno un dialogo sulla riduzione dei rischi nucleari e sulla prevenzione della proliferazione delle armi nucleari».

Tanta forma, come da protocollo internazionale, mentre sulla reale sostanza del primo vertice della storia tra le tre massime potenze economiche e nucleari del pianeta occorrerà valutare sul medio termine. La diplomazia infatti non punta al risultato immediato della singola partita ma sulla costruzione di un percorso che, tappa dopo tappa, arriva - o quanto meno si avvicina - all’obiettivo finale. Certo è che a Shenzen si è fissato un paletto ineludibile in formato “G3” o meglio “G2 più uno”: il legame speciale tra il presidente americano, Donald Trump e quello cinese, Xi Jinping. Dettagli del lungo bilaterale di ieri e il pranzo a due che ne è seguito, non sono stati resi noti. Arriveranno a breve, come nel precedente bilaterale di Washington, scarne dichiarazioni finali. Nel mese successivo tuttavia arrivarono la proroga sullo stop ai dazi e la chiusura benevola della querelle tiktok, solo per citare due esempi. Trump ha dato al vertice il voto «da 0 a 10, 12» e rivelato di aver «solo accennato al caso Nvidia» e di aver condiviso con il leder cinese la necessita di «barriere tecnologiche». Xi, come cultura cinese impone, si è limitato a dire che il trilaterale è stato «positivo, costruttivo e fruttifero». Quello che è emerso è un rapporto sempre più saldo - e senza precedenti - tra Washington e Pechino, utile a supportare il legame con Mosca.

Vladimir Putin ha certamente ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo ma comunque un passo indietro rispetto a Trump e Xi. Il motivo è in quella guerra in Ucraina di cui il leader del Cremlino ha parlato a lungo in una conferenza stampa separata. Le sanzioni europee, per quanto giudicate da Putin inefficaci, hanno messo la Russia in una posizione di sottomissione rispetto a Pechino, fornitore primario di quelle materie prime negate dall’Europa. E sempre Kiev ha messo Trump nella posizione di essere l’unico in grado di portare a un accordo di pace, indispensabile dunque a Mosca per arrivare alla fine di una guerra che da quasi cinque anni sta portando il paese al collasso. E il primo concreto messaggio è arrivato a poche ore dal vertice di Shenzen, quando Pechino ha annunciato restrizioni alle esportazioni in Russia di componenti utilizzate per assembleare e controllare i droni di tipo Shahed. Immediato il ringraziamento di Kiev.

L’anello di congiunzione è dunque Trump. Il capo della Casa Bianca, da parte sua, ha l’esigenza di chiudere in fretta queste guerre, soprattutto quella in Iran. E a leggere bene tra le righe della «dichiarazione di pace», una decisione a Shenzen sembra essere stata presa. Il leader cinese è stato più chiaro degli altri: «Le armi nucleari sono da vietare e distruggere, il nostro obiettivo è un mondo senza atomiche». Un disco verde insomma per un attacco americano in Iran che in molti danno ormai per imminente e inevitabile. Il tycoon si è detto entusiasta del viaggio in Cina. In un post pubblicato sul volo di ritorno a Washington ha scritto: «È stato grandioso. Domani alle 12 terrò una conferenza stampa alla Casa Bianca, farò il punto su questo viaggio ottimo e di grande importanza».

Dietro le quinte una diplomazia fatta di affari, ovvio, ma anche di affinità e legami personali in grado di andare oltre il cinismo che la politica impone. Donald Trump, convinto sostenitore del dialogo anche con i “nemici”, rappresenta un’opportunità storica per la Cina in assoluto, per la Russia de relato alla guerra in Ucraina. Tra due anni Trump lascerà la Casa Bianca, mentre XI Jinping e Vladimir Putin resteranno ancora a lungo al potere. Il tempo è decisivo. E hanno tutti una gran fretta. Per questo Shenzen non può ridursi a una «photo opportunity».

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