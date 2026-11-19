Il messaggio che il presidente Donald Trump lancia agli alleati di Kiev riuniti a Berlino nella Coalizione dei Volenterosi è chiaro: frenare la strategia europea per gli aiuti militari. Sarebbe questo il contenuto della telefonata avuta fra il capo della Casa Bianca e la Coalizione dei volenterosi riuniti a Berlino. Secondo quanto riferito da Politico, che cita tre funzionari europei informati sul colloquio, il presidente americano avrebbe messo apertamente in discussione la linea seguita finora contro la Russia.

La telefonata è avvenuta a distanza di poche ore dagli incontri che Trump ha tenuto a Shenzhen con il presidente Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping. Parlando a bordo dell’Air Force One, il presidente statunitense avrebbe riferito che Putin sarebbe, secondo la sua valutazione, intenzionato ad avviare negoziati.

Nel frattempo, intervenendo ai Volenterosi, Jared Kushner ha cercato di rassicurare sul ruolo degli alleati europei sostenendo che “il presidente Trump non vuole imporre un accordo unilaterale” e che “intende giungere a un accordo avendo l’Europa al proprio fianco”. Nel corso del suo intervento ha aggiunto: “Il nostro obiettivo è porre fine a questa guerra e contribuire concretamente a costruire una pace duratura. Siamo fortemente impegnati in tal senso. Il presidente Trump farà tutto il necessario per riuscirci; ci ha dato mandato di dedicare al progetto il massimo tempo possibile, e continueremo a farlo in piena sintonia e unita con i nostri partner europei”.

Sempre secondo Kushner, i russi sembrano ”disposti a dare fiducia" al suggerimento statunitense di coinvolgere gli europei in futuri negoziati con l’Ucraina, così da garantire che qualsiasi accordo raggiunto venga effettivamente rispettato.