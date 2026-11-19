Super vertice

Riduzione dei rischi nucleari, sicurezza energetica e riforma dell’Onu tra i punti dell’accordo siglato dai tre leader al termine del vertice in Cina

Una “dichiarazione di pace”, con impegni sulla “riduzione dei rischi nucleari”, la non proliferazione e la “sicurezza degli approvvigionamenti energetici”, è stata approvata al termine del vertice trilaterale tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin.

L’appuntamento, definito dal presidente americano come “storico”, si è tenuto a Villa Qilin, un resort a cinque stelle in riva al lago Xili, alle porte di Shenzhen. Xi ha detto che l’incontro, durato quasi un’ora e mezza, è stato “positivo, costruttivo e fruttuoso”. Secondo il presidente cinese, “i tre Paesi condividono le stesse posizioni sulla salvaguardia della pace mondiale”.

Sul contenuto dei colloqui è intervenuto anche Putin. In un filmato diffuso dal Cremlino, il presidente russo ha ringraziato Xi dicendo che “nessuno si sarebbe aspettato che tutto sarebbe andato così bene”.

Secondo un’analisi della Cnn, sia Xi sia Putin potrebbero considerare il vertice come un successo per “una ridefinizione dell’ordine mondiale in senso multipolare”. Nella prospettiva di Pechino e Mosca, annota l’emittente americana, gli equilibri globali starebbero spostandosi, con il “tramonto” di una fase segnata dalla “supremazia americana”.

Tra i punti della “dichiarazione di pace” c’è l’impegno dei tre Paesi ad avviare un dialogo per ridurre i rischi nucleari e prevenire la proliferazione delle armi atomiche. Il principio alla base del documento è che “in una guerra atomica non ci possono essere vincitori” e che un simile conflitto “non deve mai essere combattuto”.

Ma nella dichiarazione non c’è spazio soltanto per la pace: anche l’economia ha un ruolo centrale.

Nel testo si evidenzia l’importanza di approvvigionamenti energetici “stabili” e l’intenzione di aumentare produzione e forniture petrolifere. I tre presidenti hanno anche concordato che la Corte penale internazionale non debba “abusare” della propria giurisdizione e hanno riconosciuto l’importanza di “rispettare le immunità dei funzionari statali”.

Un punto che riguarda direttamente Putin, destinatario di un mandato di arresto del tribunale con sede all’Aja, così come Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano e alleato di Trump.

Nella dichiarazione è previsto infine un impegno comune per riformare l’Onu e renderla più efficace di fronte alle sfide globali.

Intanto in Europa ci si interroga sugli esiti e le conseguenze del vertice: oggi a Berlino si riunisce la cosiddetta Coalizione dei volenterosi, con gli alleati europei dell’Ucraina che attendono di conoscere i contenuti dei colloqui tra Trump, Putin e Xi. Solo una parte iniziale del trilaterale, infatti, è stato aperto al pubblico.