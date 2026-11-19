Con una sentenza storica, la Corte Internazionale di Giustizia ha giuridicamente accertato la violenza del Myanmar contro la minoranza Rohingya nella brutale campagna militare del 2017 fu “genocidio”.

La decisione, presa a maggioranza con 9 voti contro 6 nel collegio dei 15 giudici, respinge categoricamente la tesi difensive volte a spacciare i massacri come operazioni legittime contro gli insorti. Si tratta della prima volta in cui la Cig - chiamata in questo caso ad agire dal Gambia, con un ricorso dell’11 novembre 2019 - stabilisce che uno Stato ha commesso un genocidio.

Il presidente Iwasawa ha aggiunto che, secondo la Corte, le forze di sicurezza “abbiano ucciso migliaia di civili” e perpetrato “atti diffusi di violenza sessuale, nonché atti di estrema violenza contro i bambini” attaccando inoltre la minoranza in fuga.

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha accolto con favore la decisione, esortando le autorità ad attuare senza indugio le misure ordinate. “Questa sentenza deve segnare una svolta, affinché sia resa giustizia ai Rohingya e all’intera popolazione della Birmania, e rappresentare l’inizio di un processo concreto volto a porre fine all’impunità per le gravi violazioni e i gravi abusi che continuano a verificarsi nello Stato del Rakhine”, ha dichiarato Volker Türk in un comunicato.

Oltre la sentenza, la Corte ha disposto anche l’obbligo alle compensazioni: il Myanmar sarà dunque tenuto a risarcire la comunità lesa per i danni inferti. I giudici hanno poi esortato le autorità ad avviare inchieste per individuare i sospettati e presunti autori dei crimini. Il ministro degli Esteri britannico, Ed Miliband, ha annunciato che, a seguito della sentenza, il Regno Unito procederà all’espulsione dell’addetto alla difesa birmano.