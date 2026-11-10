Tradimenti e spionaggi. Così la Cina ci “guarda”

Spy-story

Il Ceo di Nvidia ammette una relazione con una spia cinese. Un campanello d’allarme per tutto l’Occidente, Italia compresa

Jensen Huang, il ceo di Nvidia, noto colosso americano dei chip, ha ammesso di aver tradito sua moglie con una donna cinese sospettata di essere una spia di Pechino. Un grande classico, quello dell’amante-spia, non potrebbe esserci schema più collaudato. Non si tratta di una donna qualsiasi, ma di Alice Huang, una manager di Megaspeed, società di data center e cloud provider con sede a Singapore già sotto la lente del Dipartimento del Commercio e del Dipartimento di Giustizia per aver aggirato le sanzioni Usa facilitando l’accesso della Cina ai chip avanzati di Nvidia. La società afferma di non avere motivo di credere che segreti aziendali o la sicurezza nazionale siano stati compromessi, ma ha comunque avviato un’indagine indipendente.

Huang è da sempre sostenitore di un allentamento delle restrizioni sulle vendite di chip alla Cina, ma le sue posizioni potrebbero non avere a che fare con una operazione di influenza cinese. Logico, e legittimo, l’interesse di una grande compagnia come Nvidia a mantenere il suo sbocco verso uno dei suoi più importanti mercati di esportazione.

Il problema è che Huang ha accesso alla Casa Bianca, si confronta spesso con il presidente Trump sui temi dei chip e dell’Intelligenza Artificiale, lo ha accompagnato nei suoi vertici con la leadership cinese. Ha quindi una conoscenza approfondita delle politiche dell’amministrazione e accesso diretto ai massimi livelli decisionali a Washington.

Secondo l’inchiesta del New York Times sulla spy-story, il segretario di Stato Marco Rubio avrebbe supervisionato il rapporto classificato che già dalla scorsa primavera avvertiva l’amministrazione Trump dei legami di Huang con la donna. Una seconda inchiesta del quotidiano rivela che le aziende cinesi autorizzate ad acquistare i chip H200 non sarebbero altro che società di comodo per conto dell’esercito cinese. Insomma, il governo Usa sa da molto tempo che Huang è compromesso e avrà agito di conseguenza per contenere la falla e, anzi, sfruttarla a proprio vantaggio. Bisogna piuttosto considerare il tempismo dei due reportage: pochi giorni dopo la pesante sconfitta di Trump e dei Repubblicani alle midterm e pochi giorni prima dell’audizione a porte chiuse alla quale il ceo di Nvidia era stato convocato la scorsa settimana dai presidenti repubblicani di tre commissioni della Camera. Effetti immediati? Credibilità di Huang, figura chiave dello sviluppo dell’IA molto vicina al presidente, ammaccata; flusso di chip H200 verso società di comodo cinesi esposto.

Per l’Intelligence Usa, Alice Huang è un asset più che un agente, una “spia” nel senso tecnico del termine. Va innanzitutto chiarito un concetto, quando si parla di spionaggio cinese. Qualsiasi cittadino cinese può essere chiamato dal suo governo a fornire le informazioni sensibili di cui fosse venuto a conoscenza nel corso della sua attività all’estero e nessuno può sottrarsi, che si tratti di uomini d’affari o semplici studenti. Quindi, dietro qualsiasi manager può nascondersi un asset del regime e al tempo stesso tutti i nostri manager e livelli decisionali sono esposti a operazioni di questo tipo.

Ed è qui che un campanello d’allarme dovrebbe risuonare anche per noi europei e italiani. Considerando le decisioni filo-cinesi che per due decenni sono state adottate a Bruxelles e nelle altre capitali europee, al punto da favorire oggettivamente la nostra dipendenza dalla Cina, la penetrazione economica cinese e la deindustrializzazione del nostro continente, risulta difficile credere che grandi aziende e decisori politici siano rimasti impermeabili a simili operazioni di influenza. Eppure, nulla è emerso, nemmeno se ne parla. Se negli Usa il governo e il Congresso indagano, sarebbe forse ora che cominciassimo anche in Europa. Riproduzione riservata