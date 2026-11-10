La sinistra mette nel mirino data center, nuove tecnologie e intelligenza artificiale

contro il progresso

Dagli Usa all’Italia lo schema è lo stesso: usare la paura per creare consenso. Ma così si esce della competizione

Il nuovo obiettivo della sinistra italiana, quello attorno al quale coagulare le paure irrazionali dei cittadini, frammenti di luddismo e la sempreverde sindrome Nimby, è la lotta ai data center, che ha come derivata quella all’Intelligenza artificiale e, in generale, a tutta l’innovazione alimentata dalle Big Tech. Si dicono progressisti, ma si potrebbero tranquillamente chiamare «regressisti», tanta è la foga con la quale si scagliano contro il nuovo mondo. Il che li porta sovente fuori dalla storia.

Lo schema è semplice ed è sempre lo stesso. Il modello del Partito Democratico negli Usa, che ha sposato più degli avversari le istanze delle comunità locali contrarie alla costruzione dei data center per il consumo di acqua ed energia giudicato spropositato, è da replicare anche da noi. Perché, intercettando il dissenso sul territorio, si incanala consenso verso le forze politiche che, pur di tornare a Palazzo Chigi, sono pronte a rinnegare parte del futuro. Il «campo largo» (Pd, M5S e Avs) sta testando questo modello a livello locale e regionale. Gli esempi si trovano in particolare in Lombardia e nel milanese, dove si concentra il boom di impianti vitali per estrarre valore dal processo dei dati. Ebbene, contro queste infrastrutture è un fiorire di iniziative, assemblee pubbliche e mozioni contrarie o fortemente critiche nei confronti della loro proliferazione incontrollata.

Che il modello sia vincente è testimoniato dal passo indietro sulla costruzione di un impianto a Moncalieri messo in stallo dal sindaco piddino per le proteste. Ora il campo di applicazione si è spostato in Lombardia, dove si registra la più alta concentrazione di investimenti. Lì si tengono sempre più spesso assemblee pubbliche organizzate congiuntamente dal campo largo che chiedono lo stop alla cementificazione, e all’invasione di data center imposti dalle Big Tech, senza un reale coinvolgimento dei territori. La richiesta di fondo è quella di togliere carta bianca ai colossi tech, pretendendo Valutazioni d’impatto ambientale severe e vincoli sull’autosufficienza energetica da fonti rinnovabili, per evitare cioè che i data center si appoggino sulla rete fossile nazionale. Limiti che scoraggiano e allontanano immediatamente gli investitori che trovano velocemente soluzioni alternative, lasciando l’Italia a secco.

Insomma, la solita storia. Invece di saltare per primi sull’onda del progresso, si invocano lacci normativi e regole che disincentivano gli operatori economici. Facile ipotizzare nei prossimi mesi un aumento dei contenziosi anche in vista della campagna elettorale. Prova ne è il fatto che il metodo dell’esponente Pd che chiede atti e chiarimenti, del comitato locale che alza la voce e della politica regionale che deve rispondere, si sia già spostato più a Sud. Il caso di specie è Termoli in Molise, dove il progetto per un sito di elaborazione dati è stato oggetto di una richiesta da parte del Pd di Guglionesi per conoscere consumi d’acqua, fabbisogno elettrico e piano occupazionale.

Non solo. Il dibattito che potrebbe costruire un ipotetico dividendo elettorale per la sinistra è già nelle istituzioni: la Regione Lombardia sta revisionando la cornice normativa creata per i data center e i consiglieri dem chiedono regole più stringenti. Anche il Senato ha preso in carico un’interrogazione firmata dai big del campo largo per chiedere regole chiare, un confronto preventivo con le comunità e la condivisione dei benefici, quando si autorizzano i data center. Fin qui l’accanimento contro l’infrastruttura più rilevante dell’Intelligenza artificiale, quella che consente lo stoccaggio dei dati sui quali far lavorare gli algoritmi. Ma la chiusura a sinistra verso tutta l’Ia, che si prospetta come un salto quantico per l’economia, è altrettanto forte. Non una chiusura totale che ci lascerebbe all’età della pietra, ma peggio: una fortissima regolamentazione, tutele etiche e protezione del lavoro. Legittimo in un sistema chiuso. Non nell’attuale campo di gioco nel quale Cina e Usa corrono, mentre l’Italia e dunque l’Europa rischiano solo di favorire un’eccessiva burocrazia punitiva. La sfida è tutta qui. Tra chi vuole restare nel Medioevo e chi punta a godere dei frutti di un nuovo Rinascimento.