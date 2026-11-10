Quarta Repubblica, l’avvocato di Bossetti: “Quel Dna c’era ancora”. Ris sotto la lente da Garlasco a Yara

giallo sulle prove

Dall’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, con le nuove indagini su Andrea Sempio che potrebbero ribaltare la verità giudiziaria che vede condannato Alberto Stasi, al delitto di Yara Gambirasio a Brembate di Sopra. Un filo conduttore, quello delle analisi scientifiche.

Le analogie tra i due casi e il ruolo dei Ris tornano al centro del dibattito giudiziario. Se ne è parlato a Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4, con un collegamento con l’avvocato Claudio Salvagni, legale di Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio della tredicenne di Brembate di Sopra.

Al centro della discussione, ancora una volta, il Dna che ha rappresentato la prova principale nel processo contro Bossetti. Una vicenda sulla quale il difensore continua a sollevare interrogativi, soprattutto per il mancato accesso della difesa a nuove analisi del materiale genetico.

“Nel caso Bossetti, che tutti sanno che è incentrato sulla prova scientifica del Dna, questo Dna non è mai stato analizzato dalla difesa”, ha spiegato Salvagni. La ragione, secondo quanto riferito dall’avvocato, sarebbe da ricercare nelle decisioni assunte durante il procedimento: “Semplicemente perché secondo le sentenze non ce n’era più”.

La questione, però, non si sarebbe chiusa con la condanna definitiva. “Quando la sentenza è passata in giudicato, un’inchiesta giornalistica ha portato alla luce che del Dna era ancora custodito al laboratorio San Raffaele di Milano”, ha raccontato il legale.

Da qui la domanda che Salvagni continua a porre: perché alla difesa sarebbe stato impedito di effettuare ulteriori verifiche su una prova scientifica così centrale nell’impianto accusatorio? “Si è fatto un intero processo sul Dna con una difesa che chiedeva di analizzare quel Dna e c’è sempre stato detto che il Dna non c’era più”, ha sottolineato.

L’avvocato ha quindi aggiunto: “Nessuno del Ris né il pubblico ministero ha mai alzato la mano per dire: signori, il Dna c’è e si può analizzare”.

Il filmato del furgone e il lavoro dei Ris

Nel corso della trasmissione Porro ha richiamato anche un altro elemento controverso della vicenda: il filmato del furgone di Bossetti, diffuso durante le indagini per mostrare i passaggi del mezzo nei pressi della palestra frequentata da Yara.

Secondo quanto ricordato dal conduttore, quel video sarebbe stato in realtà un montaggio realizzato dai Ris per la stampa, che avrebbe assemblato diverse immagini dando l’impressione di un furgone impegnato in ripetuti passaggi nella zona. Una ricostruzione che, ha osservato Porro, avrebbe dovuto essere dichiarata come tale e che solleva interrogativi sulle modalità di comunicazione degli elementi investigativi.

La puntata ha così riportato l’attenzione sul rapporto tra investigazioni scientifiche, prove e diritto alla difesa. Un tema che attraversa anche il caso Garlasco, dove il ruolo delle analisi scientifiche e la gestione degli elementi probatori sono tornati al centro dell’attenzione.