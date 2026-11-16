Strage di Via d’Amelio, indagato l’ex capo della polizia De Gennaro

I magistrati della procura di Caltanissetta hanno inserito l’ex capo della polizia, Gianni De Gennaro, nel registro degli indagati con l’accusa di depistaggio. L’avviso di garanzia si inserisce nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e la successiva scomparsa dell’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. La decisione arriva dopo le perquisizioni a suo carico condotte dal Ros venerdì scorso.
Secondo l’ipotesi dei magistrati, l’ex capo della Polizia avrebbe - con aiuto di collaboratori - cercato di impedire al collaboratore Totuccio Contorno di rendere dichiarazioni alla Procura. Ma non solo. Sempre secondo l’accusa, De Gennaro avrebbe anche nascosto documentazione relativa all’arresto del pentito avvenuto nel 1989 in Sicilia, quando dirigeva il Nucleo centrale anticrimine che gestiva il collaboratore di giustizia.