vicenza

Un incubo fatto di offese, sticker offensivi, insulti omofobi e continue prese in giro. A finire nel mirino di tutto questo è stato un ragazzo residente a Vicenza e affetto da disabilità, nella totale indifferenza di tutti i compagni che non sono mai intervenuti a sua difesa. Il tutto è proseguito per diverso tempo, fino a quando la famiglia della vittima ha deciso di rivolgersi alla polizia postale.

L’indagine ha portato gli agenti a bussare a casa del bullo, chiedendo il sequestro del suo telefonino. A margine dei controlli è stato deciso che la sua famiglia dovrà pagare, fra risarcimento e spese legali, circa 4.500 euro.

“Un segnale importante che va nella giusta direzione - ha detto il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia - Il bullismo, anche quando si manifesta attraverso una chat di uno smartphone, non può essere derubricato a una semplice ragazzata. Le parole feriscono, le umiliazioni lasciano segni profondi e chi prende di mira una persona, tanto più se fragile, deve sapere che le proprie azioni hanno delle conseguenze. Non è una questione di denaro, ma di responsabilità”.