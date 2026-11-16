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Il centro pilota dovrebbe ospitare circa cento persone, mentre le organizzazioni per i diritti umani contestano il progetto e preparano il terreno a possibili ricorsi

Austria, Germania, Danimarca, Grecia e Paesi Bassi hanno raggiunto un accordo con il Ruanda per aprire nel 2027 un centro destinato a richiedenti asilo la cui domanda sia stata respinta definitivamente. Il progetto pilota, il primo di questo tipo fuori dall’Unione europea, dovrebbe accogliere circa cento persone e ha già suscitato critiche da parte delle organizzazioni per i diritti umani. Il cancelliere austriaco Christian Stocker ha parlato di un “cambiamento di paradigma davvero storico nella politica migratoria” europea, presentando l’intesa a Vienna dopo una riunione con i ministri dell’Interno del Ruanda e dei cinque Paesi coinvolti. “Austria, Danimarca, Paesi Bassi, Germania e Grecia vogliono inaugurare insieme nel 2027 il primo centro per i rimpatri in Ruanda”, ha dichiarato Stocker. L’obiettivo, ha sostenuto, è “privare i trafficanti del loro disumano modello di affari ed evitare così le morti nel Mediterraneo e lungo altre rotte pericolose”, alleggerendo al contempo la pressione sui sistemi di accoglienza europei. “Se le persone senza diritto di soggiorno nell’Unione europea non possono essere espulse, tutto il nostro sistema di asilo diventa assurdo. E quindi non lo permetteremo”, ha aggiunto il cancelliere. “Se il ritorno nel Paese d’origine non è possibile, le persone senza diritto di soggiorno saranno in futuro trasferite in un Paese terzo, come il Ruanda. Perché dobbiamo essere padroni di casa nostra. Questo vale sia a livello nazionale sia in Europa”.

Il ministro dell’Interno ruandese Vincent Biruta ha promesso una “seconda possibilità” ai migranti trasferiti. “Siamo determinati a trovare soluzioni concrete che facciano davvero la differenza”, ha affermato. Secondo i promotori, il centro ospiterà uomini e donne che abbiano esaurito tutte le possibilità di ricorso contro il rigetto della domanda d’asilo in uno dei cinque Paesi e rifiutino di tornare nello Stato d’origine. Non sono previste esclusioni in base alla nazionalità, mentre i minorenni non rientreranno nel progetto. I trasferimenti saranno organizzati dalle autorità europee.

Una volta arrivati in Ruanda, i migranti saranno presi in carico dalle autorità locali e riceveranno permessi di soggiorno. Kigali vorrebbe definire la struttura un “centro di accoglienza”. I cinque governi assicurano che sarà aperta, senza privazioni della libertà né filo spinato. La permanenza dovrebbe durare alcuni mesi, durante i quali saranno offerti corsi di lingua e formazione professionale, con l’obiettivo di favorire l’integrazione nella società ruandese. In alternativa, i migranti potranno tornare volontariamente nel proprio Paese d’origine, ma non nell’Ue. Il sito è già stato individuato, ma la sua ubicazione non è stata resa nota. Non si tratta, precisano i promotori, di una delle strutture previste dal progetto britannico annunciato nel 2022 e poi abbandonato a causa degli ostacoli legali. I cinque Paesi hanno annunciato un meccanismo indipendente di monitoraggio sul rispetto dei diritti umani, senza precisarne le modalità, e non hanno indicato che cosa riceverà il Ruanda in cambio. Sostengono che l’intesa abbia una solida base giuridica nella legislazione europea sui rimpatri adottata alcuni mesi fa. Le organizzazioni per i diritti umani contestano il piano, sul quale sono attesi ricorsi giudiziari.