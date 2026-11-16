La polemica

Se il Corsera non gradisce il controllo e la verifica parlamentare delle scelte del periodo pandemico

C’è qualcosa di avvilente, sì. Ma non, come scrive Aldo Grasso, nella Commissione Covid. Nel vedere «la scienza» tirata per la zimarra in prima pagina sul Corriere e incipriata da papessa perché certi monsignori non debbano rispondere di fanfaluche terrestri. È Grasso stesso a sottolineare che la scienza «procede per verifiche, correzioni e dubbi». Magnifico. Dunque non verifichiamo, non correggiamo, non dubitiamo. L’audizione diventa «caccia alle streghe», le domande dei parlamentari «arroganza». Tutto può essere rimesso in questione tranne ciò che fu detto e fatto. È il dogma antidogmatico con tanto di Trinità spuria: il metodo, gli scienziati fallibili e l’apparato politico che con essi si saldò esercitando poteri straordinari. Il primo fa da amuleto ai secondi e da salvacondotto al terzo.

E invece no. La scienza non è il virologo oracolo in tivù. Dice: guarda i dati, rifai il conto, cerca l’errore. Nullius in verba. Non fidarti di nessuno sulla parola. Non: fidati, purché sia conferenza stampa in epoca coronavirus.

Nel nuovo positivismo da salotto pandemico, il professore conforme s’è fatto evangelista, il dubbio peccato capitale. Non il Sant’Uffizio: il Comitato tecnico-scientifico. L’epistemologia ridotta a cerimoniale di corte. Grasso sostiene che un’audizione non può riscrivere ciò che gli «epidemiologi sapevano allora», perché la scienza «lavora dentro il tempo, non con il senno di poi». Ma il poi è proprio la bilancia su cui finisce l’ipotesi. Senza confronto fra previsione ed esito non c’è verifica, c’è liturgia. Quali dati c’erano? Quanto erano solidi? Quali alternative? Interrogare il passato non significa falsificarlo: significa impedirgli di diventare reliquia.

Durante una pandemia non governa «la scienza». Governano i governi, in certi casi mettendosi appunto in bocca il ritornello «ce lo chiede la scienza». Ma il lockdown non è il teorema di Pitagora, il Green Pass non è la reciprocità quadratica. Sono atti politici: hanno chiuso attività, serrato scuole, limitato libertà, sospeso professioni, inciso su famiglie e vite. Una commissione serve a separare il dato dal consiglio, il consiglio dalla scelta, la scelta dalla propaganda. A vedere quale sapere tenesse in piedi quei provvedimenti. Un esperto in Parlamento non è Galileo davanti all’Inquisizione: risponde di quanto pesò la sua parola. Non persecuzione: Costituzione.

«La competenza non è una colpa», scrive Grasso. Infatti. È una responsabilità, non un’assoluzione preventiva. Più voce si ebbe nel disporre, più conto se ne deve rendere. Autorità totale all’ora dell’ordine, gracilità irredimibile all’ora della domanda: il miracolo dell’expertise contemporanea. Sul Corsera si arriva a concedere che «si possono discutere lockdown, vaccini, protocolli». Ma quando? E dove? In sagrestia, dopo il catechismo? E subito compaiono i «no vax», etichetta che basta a contaminare ogni interrogativo. Discutere proporzionalità, esaminare la comunicazione, esigere riscontri diventa blandire gli eretici.

«La scienza non è un partito», si legge ancora sul Corriere. E tuttavia la si tratta con disciplina di partito sovietico: interpreti autorizzati, ortodossie, purghe. «Umiliare la scienza è una sconfitta della politica», conclude Grasso. No: la sconfitta è abdicare al controllo e al pensiero critico. Umiliare la scienza non è porre quesiti a un virologo. È usarla per impedirlo. La scienza non chiede riverenza. Pretende prove. E chi ha ristretto la libertà dei cittadini anche in suo nome deve portarle.