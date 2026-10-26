Prezzi benzina, giù i costi della verde. Q8 conferma il price cap

Questa mattina il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,018 euro/l per la benzina (-4 millesimi rispetto a venerdì)

Nonostante il balzo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati è in calo il prezzo della benzina, stabile il gasolio. Il tutto mentre Eni e Q8 hanno confermato fino a fine anno il tetto ai prezzi di benzina e gasolio, pur non indicando il livello. Lo indica la Staffetta Quotidiana in una nota. Questa mattina il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,018 euro/l per la benzina (-4 millesimi rispetto a venerdì), 2,260 euro/l per il gasolio (invariato), 0,778 euro/l per il Gpl (+1) e 1,998 euro/kg per il metano (+9). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,042 euro/l per la benzina (-3), di 2,302 euro/l per il gasolio (+2), 0,902 euro/l per il Gpl (+1) e 1,936 euro/kg per il metano (+7). Sulla benzina self service Eni è a 1,990 euro/litro (2,195 il servito); IP a 2,015 (2,176 servito); Q8 a 1,995 (2,143 servito); Tamoil a 2,016 (2,083 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,191 (2,396 servito); IP a 2,255 (2,419 servito); Q8 a 2,253 (2,399 servito) e Tamoil a 2,274 (2,338 servito).

“In considerazione dell’attuale situazione di emergenza nazionale e facendo seguito alle richieste del Governo italiano, Q8 Italia ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2026 l’applicazione del price cap sui prezzi di benzina e gasolio, introdotto lo scorso 1° ottobre”. È questo il testo del comunicato della società petrolifera, che spiega di volere “con questa decisione fornire un contributo concreto in risposta alle esigenze rappresentate dal Governo, coniugando il sostegno ai consumatori con un approccio responsabile, attento all’evoluzione delle condizioni di mercato e alla sostenibilità economica dell’intera filiera”. “La prosecuzione dell’iniziativa - si prosegue - avverrà secondo un approccio modulare, che tenga conto dei diversi modelli operativi presenti nella rete di distribuzione dell’Azienda. Q8 Italia continuerà a fornire un adeguato supporto ai gestori e ai partner, al fine di contribuire a garantire la sostenibilità economica dell’intera filiera”. In ogni caso, conclude la nota della società “Q8 Italia si riserva di definire le modalità applicative della misura, tenendo conto dell’evoluzione del mercato e delle condizioni di approvvigionamento”.