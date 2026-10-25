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Meteo, “pioggia e svolta fredda”. Le previsioni di Giuliacci

Il tempo fino al 6 novembre con temperature sotto la media: ecco dove

di Pina Sereni
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Due settimane caratterizzate da correnti fredde in arrivo dal Nord Atlantico, piogge sulle regioni adriatiche e al Sud e temperature prevalentemente sotto la media stagionale. È il quadro meteorologico delineato dal colonnello Mario Giuliacci per il periodo compreso tra domenica 25 ottobre e venerdì 6 novembre.

Secondo le previsioni meteo di Giuliacci, le due settimane saranno caratterizzate da una dinamica atmosferica simile, con l’arrivo di correnti nord-atlantiche fredde che raggiungeranno i Balcani per poi riversarsi sulle regioni del Medio Adriatico e sulle aree meridionali della Penisola, portando anche precipitazioni.

La settimana

Tra lunedì 26 e mercoledì 28 la presenza dell’anticiclone delle Azzorre favorirà condizioni di tempo stabile e soleggiato, accompagnate da una temporanea risalita delle temperature.

La situazione. spiega l’esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci, è destinata a cambiare nella seconda parte della settimana. Tra giovedì 29 ottobre e domenica 1° novembre, le precipitazioni torneranno a interessare le regioni del Medio Adriatico e il Sud, in seguito all’arrivo di correnti più fredde provenienti dal Nord Atlantico.

L’inizio di novembre

Una dinamica destinata a ripetersi anche nella settimana successiva. Tra lunedì 2 e venerdì 6 novembre, infatti, nuove perturbazioni e correnti fredde di origine nord-atlantica potrebbero riportare le piogge sulle stesse aree, in particolare lungo il versante adriatico e nelle regioni meridionali.

Le temperature

Resteranno prevalentemente sotto la media stagionale. La breve parentesi più mite attesa tra lunedì e mercoledì rappresenterà un’eccezione in un quadro complessivamente caratterizzato da condizioni più fredde rispetto ai valori tipici del periodo.

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MeteoMario Giuliacci

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